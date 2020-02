Jean-Luc Cardoso hat resigniert. "Wir haben gekämpft und wir haben verloren", sagt der 52-Jährige. Die Worte des Gewerkschafters spiegeln nicht mehr den Widerstand, der noch auf Fotos und Videos der vergangenen Jahre deutlich wird. 2012 zum Beispiel, als er und Kollegen einen Regierungsgesandten aus Paris am Betreten des Werksgeländes hinderten, und selbst die Polizei nichts ausrichten konnte. Oder bei den Lichterprozessionen und Plakataktionen, die sie gemeinsam mit ihren Familien und anderen Ortsansässigen organisierten, in der Hoffnung, dass "das nicht so schnell Wirklichkeit wird".



"Das", damit meint Cardoso das Aus des ältesten französischen Atomkraftwerks Fessenheim. An diesem Freitag wird der erste Reaktor abgeschaltet, am 30. Juni soll der zweite folgen. Es handele sich dabei nicht um eine Schließung, insistiert er. "Es ist die vorzeitige Abschaltung eines tadellosen Kraftwerks, aus politischen Gründen." So viel Protest muss dann doch noch sein.

Der Unterschied könnte größer kaum sein. Während auf der deutschen Rheinseite und in der nahen Schweiz Erleichterung herrscht, dass die beiden Atomreaktoren von Fessenheim nach jahrelangem Streit und mehrfacher Verzögerung nun tatsächlich dicht machen, fürchten die französischen Anrainer, in ein dunkles Loch zu fallen. Nicht, weil dort kein Strom mehr produziert wird und deshalb die Lichter ausgingen, wie manche prophezeit hatten. Auch wenn das AKW zahlenmäßig voriges Jahr 90 Prozent des Stromverbrauchs im Elsass produzierte, kommt die Elektrizität wie bisher über das Netz aus ganz Frankreich und nicht selten auch aus Deutschland nach Fessenheim.



Doch wenn die meisten der heute gut 2.000 Mitarbeiter und Zulieferer abziehen, bangen Einzelhändler, Handwerker und Gaststättenbetreiber um ihr Auskommen. Der Bürgermeister klagt über bald fehlende Steuereinnahmen. Eine wirtschaftliche Alternative zum größten Arbeitgeber der Region ist nämlich trotz der langen Vorbereitungszeit vorerst nicht in Sicht.

Üppige Gewerbesteuern

Wer an einem nebelverhangenen Wintertag vom elsässischen Mulhouse Richtung deutscher Grenze nach Fessenheim fährt, sieht den Kraftwerksbau erst kurz vor der Ankunft. Der große weiße Kasten am Rheinufer zeichnet sich kaum am Horizont ab. Nur die mächtigen Strommasten, die breitbeinig inmitten leerer Felder stehen, weisen unverkennbar den Weg zum Ausgangspunkt der langen Kette.

"Wir haben schon seit Jahren nicht mehr investiert. Keiner kann einem sagen, ob sich das überhaupt noch lohnt", sagt Laurent Schwein in der Hotelgaststätte Au bon Frère. Der Chef hat für den Mittagstisch Gulasch mit Bandnudeln und Blaukraut gekocht. Bisher kamen regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Elektrizitätskonzerns EdF aus der Pariser Zentrale in die Stube mit den rustikalen Holzmöbeln. Oft übernachteten sie auch in den Zimmern darüber, wenn sie für ein paar Tage in Fessenheim zu tun hatten. Auch Techniker und Wartungsleute externer Firmen.

Wie das in Zukunft sein wird? Schwein hebt fragend die Schultern. Die Unsicherheit treibt ihn mehr um als die Jodtabletten, die er sich nach dem Störfall 2011 im japanischen Fukushima auf Anweisung der französischen Regierung in der Apotheke besorgte, und die seither unbeachtet in irgendeiner Schublade liegen. Es habe ja nie ernsthafte Probleme gegeben.

Vielmehr konnte sich Fessenheim, eine Gemeinde mit weniger als 3.000 Einwohnern, dank der üppigen Gewerbesteuern bisher eine Schule, einen Veranstaltungssaal, eine Mediathek, ein Museum und mehrere Sportstätten leisten. Mit gleich zwei Fußballvereinen am Ort konnten die Kicker sogar Lokalderbys veranstalten.