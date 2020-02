Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich gegen die Anregung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausgesprochen, über eine europäische nukleare Abschreckung zu sprechen. "Wir haben schon eine nukleare Verteidigung in Europa - die der Nato", sagte Stoltenberg dem Spiegel. Er lud Frankreich ein, stattdessen der nuklearen Planungsgruppe der Nato beizutreten: "Wenn die Franzosen ihre Meinung ändern, sind sie jederzeit willkommen."

Macron hatte Anfang Februar den EU-Partnern einen "strategischen Dialog" über die Rolle der französischen Atomstreitkräfte für die kollektive Sicherheit angeboten. Frankreich ist seit dem Austritt Großbritanniens die einzige Atommacht der EU. Paris besteht in der Nato auf die strategische Unabhängigkeit seiner Atomstreitmacht.

Die USA und Russland modernisieren derzeit ihre Atomwaffen. Stoltenberg erklärte, neue mobile russische Raketen könnten wegen ihrer extrem kurzen Vorwarnzeit "die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen" senken und "das Risiko von Missverständnissen" erhöhen. Die Nato werde sich an die neuen Gegebenheiten anpassen, aber nicht mit neuen Atomraketen in Europa antworten.

Bereits im Januar hatte der Nato-Chef den Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten der Nato angekündigt. Seit dem Aus des INF-Vertrags stationiert Russland atomwaffenfähige SSC-8-Raketen in Europa. Der Vertrag war im vergangenen Sommer beendet worden, weil die USA und die anderen Nato-Partner davon ausgehen, dass Russland das Abkommen seit Jahren mit seinen SSC-8-Raketen (Russisch: 9M729) verletzt. Diese sollen in der Lage sein, Marschflugkörper abzufeuern, die sich mit Atomsprengköpfen bestücken lassen und mehr als 2.000 Kilometer weit fliegen können. Die Regierung in Moskau weist dies zurück und gibt die Reichweite des Systems mit unter 500 Kilometer an.

Stoltenberg forderte im Spiegel-Interview außerdem erneut höhere Militärausgaben Deutschlands und anderer Nato-Staaten. Er wies aber den Vorwurf zurück, dabei das Sprachrohr des US-Präsidenten Donald Trump zu sein. Die Erhöhung der Ausgaben sei von den Nato-Mitgliedern selbst 2014 beschlossen worden.