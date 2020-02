Bei den demokratischen Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur in Nevada hat der Favorit Bernie Sanders dem Partei-Establishment den Kampf angesagt. Sowohl gemäßigte Demokraten als auch Republikaner und die Konzerne seien zunehmend besorgt über seine Koalition von Menschen verschiedener Hautfarbe, die höhere Löhne und Gesundheitsversorgung für alle fordere, sagte Sanders in Las Vegas. "Wenn wir uns gemeinsam erheben, können sie uns nicht aufhalten."



Der Senator aus Vermont ist Unabhängiger, tritt bei den Vorwahlen aber mit den Demokraten an. Nachdem er bei der ersten Vorwahl in Iowa nahezu gleich auf mit Pete Buttigieg lag und die zweite in New Hampshire gewann, galt er in Nevada als Favorit. Meinungsforscher sehen den 78-Jährigen bei rund 30 Prozent. Mit großem Abstand folgen der frühere Vizepräsident Joe Biden, Buttigieg und die Senatorin Elizabeth Warren. Der Ausgang der Wahl in Nevada gilt auch als Stimmungsbarometer dafür, wie die Präsidentschaftsbewerber in der wichtigen Wählergruppe der hispanics abschneiden. Knapp jeder dritte der drei Millionen Einwohner in dem Bundesstaat hat lateinamerikanische Wurzeln.

In Nevada wird ebenso wie in Iowa nach dem "Caucus"-System abgestimmt, also in kleinen Parteiversammlungen, unter anderem in sieben Casinos am Las Vegas Strip. Wegen Problemen mit einer App war es in Iowa zu Chaos bei der Übermittlung der Abstimmungsergebnisse aus den Caucuses an die Parteizentrale gekommen. Die Demokraten in Nevada versprachen, dort werde der Wahlprozess geregelt ablaufen. Ob die Auszählungsergebnisse noch am Samstag vorliegen würden, war unklar.



Sorge über die Einflussnahme Russlands

Komplizierter wurde die Wahl auch dadurch, dass in Nevada auch eine vorzeitige Stimmabgabe möglich war. Fast 75.000 demokratische Parteimitglieder machten davon Gebrauch. Die meisten von ihnen gaben erstmals bei einer Vorwahl ihre Stimme ab. Bei der letzten Präsidentschaftswahl 2016 hatten insgesamt nur 84.000 Demokraten abgestimmt.

Vor der Abstimmung in Nevada gab es neue Meldungen über eine mögliche Einflussnahme Russlands auf die Wahl, wie sie es schon 2016 gegeben hatte. Damals hatte sich Moskau nach Einschätzung der US-Geheimdienste und des Sonderermittlers Robert Mueller zugunsten des späteren Präsidenten Donald Trump eingemischt.

Sanders bestätigte, dass er darüber informiert worden sei, dass Russland versuche, diesmal seinen Wahlkampf zu unterstützen. Es sei nicht klar, welche Rolle Russland oder möglicherweise noch andere Länder spielen wollten, sagte er bei einer Wahlkampfkundgebung in Kalifornien. "Hier ist die Botschaft an Russland: Haltet euch aus amerikanischen Wahlen heraus."