So langsam wird es im Rennen um die Präsidentschaftsnominierung der Demokraten ernst. Am Samstag wird in South Carolina gewählt, am Dienstag kommender Woche halten 14 Bundesstaaten ihre Vorwahlen ab. Wer die Wählerinnen und Wähler jetzt nicht überzeugt, hat schlechte Aussichten. Am Dienstagabend konnten sich die sieben verbliebenen Bewerber der Partei ein letztes Mal vor dem sogenannten Super Tuesday im Rahmen einer zweistündigen TV-Debatte einem Millionenpublikum präsentieren.



Einer stand dabei besonders im Mittelpunkt: Bernie Sanders, linker Senator aus Vermont, gilt derzeit als Favorit auf die Nominierung. Der 78-Jährige stand daher nicht nur in der Mitte der Bühne, sondern auch im Zentrum der Kritik. Für seine Widersacher galt es herauszufinden, mit welchen Schwächen man Sanders auf dem Weg zur Nominierung noch stoppen kann, nachdem er in allen bisherigen Vorwahlen die meisten Stimmen geholt hatte.

Michael Bloomberg, Ex-Bürgermeister der Finanzmetropole New York, versuchte es mit Sanders' angeblicher Beliebtheit in Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin helfe Sanders bei der Vorwahl, damit dieser dann gegen Trump verliere, rief der Medienmilliardär und erntete sowohl Jubel als auch Buhrufe. Vergangene Woche hatte die Washington Post ohne nähere Einzelheiten berichtet, dass Regierungsmitarbeiter vor einer Einmischung Russlands zugunsten von Sanders warnen. Bei den Wählern scheint sich das Thema allerdings nicht zu verfangen. Obwohl die Zeitung ihre Recherchen einen Tag vor den Vorwahlen in Nevada veröffentlichte, gewann Sanders dort fast 47 Prozent der Stimmen – weit mehr als die Umfragen im Vorfeld prognostizierten. Auch in den nationalen Erhebungen blieb er stabil vor allen anderen Kandidaten. Entsprechend selbstsicher lachte Sanders über Bloombergs Anschuldigungen und richtete sich an Putin selbst: "Wenn ich Präsident bin, werden sie sich nicht mehr in unsere Wahlen einmischen."

Joe Biden versuchte es mit dem Thema Waffenrecht – und hatte mehr Erfolg. "Er hat fünfmal gegen das Brady-Gesetz gestimmt", sagte der Ex-Vizepräsident. Das Gesetz führte 1994 eine Mindestwartezeit von fünf Tagen sowie Hintergrundprüfungen für den Waffenkauf ein und soll Gewalttaten verhindern. In der Tat stimmte Sanders dagegen und räumte auf der Bühne kleinlaut ein, dass das ein Fehler gewesen sei.



Ein gereizter Joe Biden

Dieser Stich gegen Sanders war allerdings nur eine der wenigen gelungen Attacken des früheren Vizepräsidenten an diesem Abend. Obwohl Biden nach drei Wahlniederlagen in South Carolina laut Umfragen vor seinem ersten Vorwahlsieg steht, wirkte der 77-Jährige gereizt. Als eine Moderatorin ihn nach einer allzu langen Antwort unterbrechen wollte, rief er sichtlich genervt: "Ich werde weiterreden." Später zischte Biden, dass er es sich nicht mehr gefallen lassen werde, abgewürgt zu werden. Der ehemals zweite Mann im Staat gab die vornehme Zurückhaltung auf, die er in den bisherigen Debatten an den Tag gelegt hatte. Auf die Frage, ob er seine Kandidatur beenden werde, wenn er am Samstag nicht den Sieg davontrage, sagte er: "Ich werde South Carolina gewinnen." In den Umfragen hat Sanders allerdings auch hier aufgeholt. Anfang Januar betrug Bidens Vorsprung im Umfragedurchschnitt von Real Clear Politics noch fast 20 Prozentpunkte, aktuell sind es nur noch acht.

Bernie Sanders gab sich im Gegensatz zu Biden entspannt. "Ich höre meinen Namen ziemlich oft", sagte der Spitzenreiter sarkastisch, nachdem praktisch alle Kandidaten ihn in den ersten Minuten attackiert hatten. Statt die Angriffe präzise zu widerlegen wiederholte Sanders allerdings weitgehend die Satzbausteine, die er immer verwendet.

Vor allem beim Thema Gesundheit geriet er bei der mittlerweile zehnten TV-Debatte allerdings in Erklärungsnot. Sanders plädiert – das dürfte mittlerweile jeder US-Wähler wissen – für die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung, die den Flickenteppich aus teils extrem teuren Privatversicherungen und steuerfinanzierter Gesundheitsversorgung für einzelne Bevölkerungsgruppen ersetzen soll. Nachdem er Finanzierungsfragen bisher am liebsten umging, veröffentlichte Sanders am Montag eine Aufstellung, die die Kosten des billionenteuren Programms allerdings nur zum Teil abdeckt.

Die Finanzierbarkeit ist Sanders Schwachpunkt

Vor allem Elizabeth Warren kritisierte Sanders dafür. "Sein Plan zeigt nicht, wie das Ganze bezahlt werden soll", rief sie und verwies auf ihr eigenes Gesundheitspaket, dass ohne Steuererhöhungen für die Mittelschicht auskommen soll. Zusammen mit dem Erlass von Studienschulden, einer kostenlosen Kitaversorgung und einer sozialökologischen Neuaufstellung der Wirtschaft (Green New Deal) kosten Sanders Ideen je nach Rechengrundlage einen mittleren bis hohen zweistelligen Billionenbereich. Zum Vergleich: Im vergangenen Fiskaljahr betrug der Bundeshaushalt knapp vier Billionen Dollar. In ihrer Ablehnung der kostspieligen Pläne zeigten die Kandidaten an diesem Abend seltene Einigkeit und identifizierten, mit welchen Argumenten sie Sanders die Nominierung womöglich doch noch streitig machen könnten.

Michael Bloomberg versuchte Sanders zudem mangelnde Wählbarkeit vorzuwerfen. Er werde gegen Trump verlieren und die Partei zusätzlich Parlamentssitze auf Bundes-, Landes- und Lokalebene kosten, warnte der 78-Jährige. Dieses Argument konterte Sanders mit Verweis auf gute Umfragewerte gegen Trump. In der Tat zeigt der Umfragedurchschnitt von Real Clear Politics einen Vorsprung von 4,4 Prozentpunkten gegenüber dem Präsidenten. Laut einer aktuellen Umfrage von Morning Consult glauben mittlerweile auch die Wählerinnen und Wähler, dass Sanders die besten Chancen gegen Trump hätte. Wie sich dessen Kandidatur auf untergeordnete Wahlen auswirken würde, ist schwer vorherzusagen. Allerdings verloren die Demokraten während der Präsidentschaft Barack Obamas mehr Parlamentssitze auf allen Verwaltungsebenen als unter jedem anderen Amtsinhaber. Insofern liegt die Latte für Sanders niedrig.

Viel mehr brachten die anderen Kandidaten gegen den Spitzenreiter nicht hervor. Zudem verpassten sie bei ihren beständigen Attacken gegen Sanders auch, sich vor dem Super Tuesday persönlich zu profilieren. Das könnte noch wichtig werden: In der Vergangenheit konnten Sanders' Mitbewerber sich mit guten Auftritten bei Debatten in den Umfragen steigern. Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota, holte zum Beispiel in New Hampshire laut Wählerbefragungen vor allem wegen ihres guten Abschneidens in der vorhergehenden TV-Debatte ein gutes Ergebnis.

Doch ein solcher Glanzmoment einer der Bewerber blieb aus, während Sanders ohne eine Niederlage aus der Debatte hervorging. So könnte es am Super Tuesday passieren, dass er seinen Widersachern enteilt. Allerdings steht davor noch die Vorwahl in South Carolina an. Die Aura der Unbesiegbarkeit könnte dort am Samstag einen Makel bekommen, falls Sanders zum ersten Mal in diesem Wahlkampf nicht die meisten Stimmen holen sollte.