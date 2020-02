Derzeit scheint es, als könne Bernie Sanders nichts etwas anhaben. Weder die wochenlangen Diskussionen über dessen bei Twitter vermeintlich besonders aggressiv auftretenden Anhänger noch die ständigen Attacken seiner Widersacher Michael Bloomberg und Pete Buttigieg schwächten seine Umfragewerte. Selbst als die Washington Post einen Tag vor der dritten Vorwahl der Demokraten in Nevada enthüllte, dass die russische Regierung offenkundig zugunsten von Sanders in den Vorwahlkampf eingreifen will, geriet er nicht ins Wanken. Am Samstag schließlich konnte der linke Senator aus Vermont im Wüstenstaat im Westen der USA einen Sieg feiern, der in seiner Deutlichkeit wenig Raum für Interpretationen ließ.

Die Auszählung des Nevada Caucus dauert zwar noch immer an. Doch nach der Auswertung von 22 Prozent der Wahlbezirke liegt Sanders weit vorn. 47,1 Prozent holte er rund um Las Vegas. Ex-Vizepräsident Joe Biden landete mit 23,3 Prozent der Stimmen weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz. In nahezu allen demografischen Gruppen deklassierte Sanders laut Wählerbefragungen vor Wahllokalen seine Gegner. Biden konnte lediglich bei Bürgern über 65 Jahren und bei Afroamerikanern die meisten Stimmen erringen. Schon in den überdurchschnittlich weißen Bundesstaaten Iowa und New Hampshire hatte Sanders die meisten Stimmen errungen (Pete Buttigieg hatte allerdings in Iowa mehr Delegierte). Und nun demonstriert der Sozialist, dass er mit seiner an Arbeiter und Arme gerichteten Agenda auch die ethnisch wesentlich vielfältigere Wählerschaft in Nevada an sich binden kann.

Sieg mit Symbolwert

29 Prozent der Wähler hier sind Hispanics. In Nevada holte Sanders laut Nachwahlbefragungen bei Latinos 53 Prozent. Ein Sieg mit Symbolwert. Denn bei den Demokraten ist man sich einig, dass die wachsende lateinamerikanische Community ein wichtiges Fundament für künftige Wahlsiege bildet. Insgesamt dürfen 32 Millionen Wähler lateinamerikanischer Abstammung bei der Präsidentschaftswahl im November mitabstimmen. Deren Mobilisierung ist für Trumps Gegner überlebenswichtig. Und Sanders gelingt genau das – und nicht nur in Nevada. Auch in nationalen Umfragen liegt er bei Hispanics vorn.

Sein Erfolg könnte für die Wahlen am 3. März wegweisend sein. 14 Bundesstaaten stimmen am so genannten Super Tuesday über die Präsidentschaftsnominierung der Demokraten ab, darunter die beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Kalifornien und Texas. Dort leben zusammen mehr als 23 Millionen Latinos, die Sanders in den Vorwahlen weiter nach vorn bringen können.



In den meisten Umfragen zum Super Tuesday führt der 78-Jährige ohnehin. Mit einem deutlichen Sieg am 3. März könnte Sanders seinen Anspruch auf die Nominierung unterstreichen. Und auch seine Agenda ist offensichtlich populärer, als seine Gegner zugeben wollen. Die bisherigen Vorwahlen haben gezeigt, dass Sanders Hauptforderung nach der Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung bei demokratischen Wählern auf breite Zustimmung stößt. Im direkten Duell gegen Donald Trump würde er laut Umfragen zudem ähnlich gut abschneiden, wie die anderen demokratischen Kandidaten. Es spricht derzeit also vieles für Bernie Sanders.



Wen sollte der Parteitag in Milwaukee auch nominieren, wenn nicht ihn? Sanders Gegner schnitten in Nevada allesamt enttäuschend ab. Am glimpflichsten kam noch Joe Biden davon. Nach deutlichen Wahlniederlagen in Iowa und New Hampshire konnte er endlich zumindest einmal einen zweiten Platz erringen. Sein gutes Abschneiden bei afroamerikanischen Wählern dürfte ihm Hoffnungen auf die Vorwahlen in South Carolina am kommenden Samstag machen, wo knapp 27 Prozent der Wähler schwarz sind. Für Biden ist ein Sieg dort fast überlebenswichtig. Inhaltlich hat er sich bisher kaum profiliert, stattdessen behauptet der 77-Jährige, dass er wählbarer sei, als alle anderen Kandidaten. Nach drei Wahlniederlagen infolge wirkt das Argument mittlerweile schwach. In South Carolina muss deshalb ein deutlicher Sieg her. Doch Sanders hat auch hier aufgeholt, während der ehemalige Obama-Vize Biden im Umfragemittel von Real Clear Politics an Zustimmung verliert. Nur noch 3,6 Prozentpunkte trennen ihn von Sanders.



Mageres Ergebnis für Elizabeth Warren

Auch Pete Buttigieg, der bei wohlhabenden und eher konservativen weißen Wählern in Iowa und New Hampshire Überraschungserfolge feiern konnte, dürfte Nevada die Grenzen seiner politischen Anziehungskraft aufgezeigt haben. Nur 13,4 Prozent der Stimmen konnte der ehemalige Bürgermeister von South Bend, Indiana, auf sich vereinen. Gerade einmal zwei Prozent der Afroamerikaner und 9 Prozent der Latinos stimmten laut Vor-Ort-Befragungen für den 38-Jährigen. Dabei hatte seine Pressestelle am Donnerstag in einem Memo noch behauptet, dass er am besten dazu geeignet sei, Sanders zu stoppen. Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts, kam trotz eines engagierten Auftritts in der TV-Debatte am Mittwoch dennoch nur auf magere 9 Prozent. Auch sie schnitt bei Minderheiten vergleichsweise schwach ab. Bei Nicht-Akademikern konnte sie ebenfalls kaum punkten.



Das gilt allerdings auch für alle anderen Kandidaten – außer Bernie Sanders, dem laut Vor-Ort-Befragungen 42 Prozent der Wähler ohne Universitätsabschluss ihre Stimme gaben. Während er mit seinem unverblümten Linkskurs quer über fast alle demografischen Gruppen Erfolge feiert, gelingt es offenbar keinem anderen Kandidaten, eine attraktive politische Alternative anzubieten, die nicht nur bei einem bestimmten Wählersegment ankommt. Zudem kämpfen außer Milliardär Michael Bloomberg – der erst am Super Tuesday in die Vorwahlen einsteigt – alle Kampagnen außer die von Sanders mit Geldproblemen.

Beim notorisch Sanders-kritischen Nachrichtensender MSNBC machte sich ob dieser Aussichten schon am Samstagnachmittag Frustration breit. Moderator Chris Matthews preschte mit einer seltsamen Haltung hervor. Ein weiterer Wahlsieg Trumps sei im Sinne der moderaten Demokraten wünschenswerter als die Neuorientierung der Partei unter einem möglichen Präsidenten Sanders. Matthews sprach aus, was womöglich tatsächlich einige Parteioberen denken.



Skepsis bei den Demokraten

Denn das demokratische Establishment steht Sanders Agenda und seiner gesellschaftlich breiten Bewegung in der Tat weitgehend ablehnend gegenüber. Laut Politico beraten Mitglieder des Democratic National Committee bereits darüber, wie man dessen Kandidatenkür beim Nominierungsparteitag Mitte Juli verhindern kann, falls er zwar die meisten Stimmen sammelt, aber keine absolute Mehrheit erringt. Von den sechs verbliebenen aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten wollte sich bei der TV-Debatte am Mittwoch außer Sanders niemand darauf festlegen, dass der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen die Nominierung erhalten solle – selbst, wenn er weniger als 50 Prozent der Gesamtstimmen erhält. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg führt laut Politico sogar schon Gespräche mit Parteihonoratien, um sie zu überreden, in einer etwaigen zweiten Wahlrunde für ihn zu stimmen.



Der publizistische und politische Widerstand gegen seine Graswurzelbewegung schien Sanders am Samstagabend jedoch kalt zu lassen. Siegesgewiss zeigte er sich im texanischen San Antonio vor Anhängern und rief: "Diese Graswurzelbewegung ist nicht aufzuhalten. Lasst uns gemeinsam die demokratische Nominierung gewinnen, Trump besiegen und das Land verwandeln!"