Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten haben in Russland an die Ermordung des Kreml-Kritikers Boris Nemzow im Jahr 2015 erinnert. Nach Angaben der Organisation "Weißer Zähler" waren in Moskau etwa 14.000 Menschen dem Aufruf des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny und anderer Organisatoren gefolgt. Sie protestierten außerdem gegen die von Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigten Reformen der russischen Verfassung. Nach den gewaltsam unterdrückten Protesten für freie Wahlen im vergangenen Sommer sind dies die ersten Großkundgebungen.



Die Polizei sprach allein in der Hauptstadt von mehr als 10.000 Teilnehmern. Professionelle Zähler der Zivilgesellschaft gaben die Zahl dagegen mit 22.500 Menschen an. In Sankt Petersburg nahmen etwa 2.000 Menschen an einem Marsch zum Gedenken der Opfer von politischen Repressionen teil. Auch in Nischni Nowgorod, Jekaterinburg, Irkutsk und weiteren Städten gab es Gedenkmärsche.



Auf den Plakaten der Demonstranten war unter anderem "Putins Regime ist eine Bedrohung der Menschheit" zu lesen, ein anderes zitierte unter Nemzows Bild den ermordeten Oppositionellen: "Putins Politik beruht auf reinen Lügen". "Russland ohne Putin" und "Russland wird frei sein", riefen die Demonstranten und Demonstranten auf den Märschen. Sie forderten zudem "Freiheit für politische Gefangene". In den vergangenen Monaten waren zahlreiche Menschen unter anderem wegen angeblicher Gewalt gegen Polizisten festgenommen worden.



Auftraggeber bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen

Der Regierungskritiker Alexej Nawalny sagte, er wolle ein Signal an den Präsidenten senden, dass dieser seine Machtposition nach Ende seiner Amtszeit 2024 nicht beibehalten könne. Die im Januar von Putin angekündigte Verfassungsreform könnte dazu führen, dass er nach 2024 in ein hohes Amt im Beratungsgremium der Regierung wechseln könnte. Laut einer Umfrage des regierungsunabhängigen Lewada-Zentrums fordern 45 Prozent der Befragten, Putin solle 2024 abtreten, während 45 Prozent sich für einen weiteren Einfluss Putins aussprachen.

Boris Nemzow war am 27. Februar 2015 in der Nähe des Kreml erschossen worden. Er war einer von Putins größten politischen Rivalen. 2017 war ein ehemaliger Offizier für den Mord zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, vier weitere Männer wurden der Beihilfe für schuldig befunden und ebenfalls mit Haftstrafen belegt. Die Familie und Anhänger Nemzows werfen den russischen Behörden jedoch vor, sie habe die Auftraggeber des Mordes nicht zur Rechenschaft gezogen. Auch international stehen die russischen Behörden in der Kritik, das Verbrechen bis heute nicht lückenlos aufgeklärt zu haben.