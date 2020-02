Großbritannien und die Europäische Union wollen an diesem Montag ihre Verhandlungslinien für die künftigen Beziehungen umreißen. Ziel ist ein umfassendes Handels- und Partnerschaftsabkommen bis zum Jahresende, um die negativen Folgen des britischen EU-Austritts für die Wirtschaft so gering wie möglich zu halten. Die eigentlichen Verhandlungen sollen in etwa vier Wochen beginnen. Beide Seiten verschärfen aber bereits im Vorfeld den Ton.



Boris Johnson spricht am Vormittag vor Geschäftsleuten und Diplomaten. In der Rede – die teilweise bereits vorab von der britischen Regierung veröffentlicht wurde – schildert er, wie es aus britischer Sicht weitergehen soll. In den Verhandlungen mit der EU wolle er "eine harte Linie" verfolgen, heißt es demnach in der Ansprache. Johnson kündigte an, dass er die Anwendung der "vollen Palette" der EU-Regulierungen auf Großbritannien vermeiden wolle. Er wolle sich auf keinen Fall vertraglich auf die Einhaltung von EU-Standards bei Umweltschutz, Arbeitnehmerrechten und staatlichen Wirtschaftshilfen festlegen lassen. Es gebe für Großbritannien genauso wenig Grund wegen eines Freihandelsabkommens die Regeln der EU in Kauf zu nehmen wie andersherum, so Johnson. Er strebe eine "pragmatische" Handelsvereinbarung an.

Im Zweifelsfall ein "kleines Abkommen"

Großbritannien wolle zwar in diesen Bereichen "die höchsten Standards" und sogar noch höhere Standards als jene der EU, so der Premier. Doch wolle London diese Standards "ohne den Zwang eines Vertrags" mit der EU wahren. Johnson kündigte auch an, falls ein umfassendes Handelsabkommen mit der EU nicht möglich sei, wolle seine Regierung ein kleineres Abkommen abschließen.



Der Sunday Telegraph hatte berichtet, Johnson werfe der EU intern vor, die Bedingungen für ein umfassendes Handelsabkommen verschärft zu haben. Sollte ein Handelsabkommen nach dem Vorbild Kanadas nicht gelingen, würde er auch losere Beziehungen zur EU wie etwa Australien in Kauf nehmen. Für die Wirtschaft käme das dem gefürchteten No-Deal-Szenario gleich.

Die EU-Kommission will ihrerseits an diesem Montag ihren Vorschlag zum Mandat für die Verhandlungen mit London beschließen. Die EU wünscht sich, dass sich Großbritannien zumindest teilweise den geltenden EU-Regeln anpasst, um ungleiche Wettbewerbsbedingungen zu vermeiden. Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte dem französischen Sender LCI, das Abkommen müsse unter anderem Regelungen zu den Fischereirechten und zum Warenverkehr umfassen.



"Keine Zölle, keine Kontingente, kein Dumping"

In Brüssel gibt Barnier am Montagmittag eine Pressekonferenz. In der Ankündigung heißt es: Die EU beteuere zwar, sie wolle engstmögliche Beziehungen mit dem traditionellen Partner und Nachbarn. Sie pocht aber auf gleiche Wettbewerbsbedingungen Die Formel laute: "Keine Zölle, keine Kontingente, kein Dumping."



Großbritannien war in der Nacht zum Samstag aus der EU ausgetreten. Das Land bleibt aber noch bis Ende des Jahres im EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Diese Übergangsphase wollen beide Seiten nutzen, um ein Handelsabkommen und weitere Vereinbarungen auszuhandeln.

Neben der Grundsatzfrage über die Handelsbeziehungen müssen etliche praktische und politisch heikle Themen geklärt werden. Dazu gehören Fischereirechte, Finanzdienstleistungen, Datenschutzstandards und der Austausch zur Verbrechensbekämpfung.