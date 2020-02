"Got it done" – wir haben’s geschafft, jubelten die Brexiteers: Das Vereinigte Königreich hat nach 47 Jahren die Europäische Union verlassen. Den Gefühlen jener knappen Hälfte der Briten, die für den Verbleib gestimmt hatten, gab der frühere Premier Tony Blair Ausdruck: "Es ist eine schicksalhafte Entscheidung, die mich zutiefst traurig macht."



Vor einem halben Jahrhundert hatte ich mich leidenschaftlich für den Eintritt Großbritanniens in die EWG, den Vorläufer der EU, eingesetzt. Danach freilich schwand meine Befürwortung der britischen Mitgliedschaft von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, zuletzt von Jahr zu Jahr. Jetzt erfüllt mich der Vollzug des Brexits teils mit Wehmut, teils mit Erleichterung. Befürchtungen und Hoffnungen halten sich die Waage.



Die Wehmut erklärt sich daraus, dass Großbritanniens Ausscheiden ein Stück des europäischen Traums zunichtemacht. Die "immer engere Union", der Europas Völker seit 1958 zustrebten, hat unserem Kontinent nach Jahrhunderten ewiger Kriege Frieden gebracht. Sie hat uns reicher gemacht.



Wie wird der Brexit am Ende aussehen?

Wir Deutschen fanden nach der Nazizeit darin Zuflucht aus Schande, Scham und Trümmern. Italien, Spanien und Griechenland fanden in der Brüsseler Gemeinschaft den Weg aus der Diktatur in die Demokratie – wie nach der Zeitenwende von 1989/90 die baltischen Republiken, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Die Franzosen gewannen nach dem Kollaps ihres Kolonialreiches in Europa eine neue Bestimmung und Identität. Den Briten gelang dies nicht. Das Glanzbild vergangener imperialer Glorie und das Trugbild eines Empire 2.0 führte sie jetzt zum Bruch mit Brüssel.



Erleichterung empfinde ich indessen, weil nun endlich das Geschrei über Vasallentum, EU-Diktat und Wiedergewinnung der verlorenen Souveränität zu Ende ist. Seit dreieinhalb Jahren hat der Brexit die Agenda der europäischen Politik bestimmt und sie daran gehindert, sich anderen wichtigen Themen wie inneren Reformen, Klima-, Industrie- oder Migrationspolitik zu widmen und sich darüber hinaus diplomatisch und militärisch auf eine weltpolitische Ebene zu schwingen, die ihrem industriellen und kommerziellen Gewicht angemessen wäre.



Allerdings kann einen Beklommenheit befallen, wenn man sich klarmacht, dass überhaupt nicht entschieden ist, wie der Brexit am Ende aussieht. "Brexit means Brexit", pflegte Theresa May zu sagen. Aber darüber, was er wirklich bedeutet, soll bis zum Jahresende verhandelt werden. Bis dahin gelten die alten Regelungen fort. Der Zeitraum ist knapp bemessen, und ein harter, vertragsloser Austritt ist immer noch nicht auszuschließen. Die EU-27 müssen jedoch auf jeden Fall ihre Geschlossenheit bewahren. Sie sollten sich weder auseinanderdividieren noch von der Britischen Frage wieder ganz auffressen lassen.



"It’s an ill wind that blows nobody any good", sagt eine englische Redewendung – alles hat auch eine gute Seite. Nicht länger können die Briten Diskussionen und Entscheidungen vereiteln; Europa kann sich anderen Prioritäten zuwenden. In mancher Hinsicht kann die EU schneller und weiter vorankommen, wenn London nicht mehr als Integrationsbremser auftritt, sagt Daniela Schwarzer von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die schmerzliche Scheidung bietet die Chance eines neuen Durchstartens im Wagnis europäischer Gemeinschaftlichkeit.



Im Übrigen müssen wir uns wünschen, so paradox das klingt, dass sich die Befürchtungen der Remainer nicht bewahrheiten. Das Vereinigte Königreich werde politisch und wirtschaftlich schwächer, ärmer, innerlich zerrissener, einflussloser, uninteressanter für den Rest der Welt, sagten sie voraus. Einer ihrer prominentesten Vertreter, der Oxforder Historiker Timothy Garton Ash, plädiert jetzt dafür, mitzuhelfen, dass diese pessimistischen Prognosen nicht gänzlich eintreffen: "Wenn der Brexit schiefgeht, wenn er ein labiles, zorniges, ressentimentgeladenes Land schafft, wäre das auch für die EU nicht gut."



Umgekehrt fände er auch einen totalen Erfolg des Austritts nicht glücklich – er könnte andere EU-Mitglieder zur Nachahmung verleiten. Ein Europa ungezügelten Wettbewerbs und engstirnig verfolgter Nationalinteressen könne jedoch schwerlich lange demokratisch, wohlhabend und friedlich bleiben.



Mich hat an diesem historischen 31. Januar am meisten ein pro-europäisches Video beeindruckt, das einige der unterlegenen Remainers auf die weißen Klippen von Dover projizierten. Zwei Veteranen des Zweiten Weltkriegs sagten da, so zuversichtlich wie mahnend: "Wir werden bald wieder zusammen sein … Passt auf unseren Stern [in der Europaflagge] auf!" Ähnlich ließ sich der schottische Europa-Parlamentarier Alyn Smith aus: "Lasst das Licht an, damit wir den Weg nach Hause finden!"



"Heute steht das nicht auf der Tagesordnung", schreibt Tim Garton Ash. "Es wird fünf Jahre dauern, bis wir ausgekaspert haben, was Brexit wirklich heißt, und weitere fünf Jahre, um zu sehen, wie es in der Praxis funktioniert. Bis dahin wird es auch eine andere EU geben. Ich hoffe sehr, dass die Briten so um 2030 an eine Rückkehr zu denken anfangen, nicht im Bewusstsein eines Fehlschlags oder einer Niederlage – mit eingezogenem Schwanz‘, wie sich ein früherer EU-Außenminister charmanterweise mir gegenüber ausdrückte –, sondern weil wir bis dahin ein klareres Verständnis dessen haben, wer und wo wir wirklich sind, und uns damit zufriedengeben. Doch diese Aussicht hängt auch davon ab, ob die EU selbst attraktiver und dynamischer sein wird als heute. Dann, und nur dann, könnte man sinnvoll vom Brexit zum Brejoin wechseln."



Ähnlich drückte sich auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble aus. Gefragt, ob die Briten wieder in die EU eintreten, antwortete er im Hamburger Abendblatt: "Irgendwann schon. Die Frage ist, ob wir das noch erleben."