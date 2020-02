Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Drei Seiten von Boris Johnson, 33 von Michel Barnier Seite 2 — Großbritannien soll Mindestvorschriften einhalten

Die Verhandlungen zum EU-Austrittsvertrag der Briten waren langwierig, seit Freitag ist er endlich in Kraft. Doch nun folgen die Gespräche zum Freihandelsabkommen – und die versprechen, noch viel komplizierter zu werden. Das, was an diesem Montag dazu aus London und Brüssel zu hören war, gab einen ersten Eindruck auf die bevorstehenden Runden. Es war ein gefährliches Gemisch aus Schaumschlägerei und technisch kniffligen Fragen.

Während Verhandlungsführer Michel Barnier in Brüssel die Position der EU in seiner gewohnten Manier auffällig spröde vortrug, wurde in London eine ganz andere Tonlage angeschlagen. Premierminister Boris Johnson hielt in der Hafenstadt Greenwich vor den Toren der Hauptstadt eine wuchtige Rede: Die souveräne Nation Großbritannien sei nach Jahrzehnten des Winterschlafs endlich wieder als große Freihandelsnation erwacht und würde der Welt den Weg in die Zukunft weisen.

Das Wort Brexit erwähnte Johnson in seiner halbstündigen Rede nicht ein einziges Mal. Das sei Vergangenheit, meinte er. Jetzt gehe es um die Zukunft. Eigentlich brauche Großbritannien gar kein Abkommen mit der EU, meinte der Premier. Wenn sich die EU nicht darauf einlasse, dem Vereinigten Königreich eine Art Kanada-Abkommen (kaum Zölle, kaum Einfuhrquoten) anzubieten, dann gehe es auch ohne Vertrag. Dann werde Großbritannien mit der EU handeln, wie es auch Australien tue, das heißt eben ohne Vertrag, dafür mit Zöllen und mit Einfuhrquoten.

Australien ist jetzt das neue Stichwort. Es ist die von der britischen Regierung gewählte Umschreibung des No Deal, sprich der Drohung, die Gespräche im Zweifel ohne Abkommen abzubrechen. Die beiden Worte No Deal kann Johnson allerdings nicht mehr benutzen, weil er den Wählern im Dezember ja versprochen hatte, dass er einen Deal liefern würde. Dass es damals um den Austrittsvertrag und nicht etwa um das künftige Handelsabkommen ging, soll jetzt nicht so auffallen.



Australien und die EU haben bisher kein Freihandelsabkommen, sondern handeln auf Basis einer Partnerschaft. Was Johnson freilich nicht erwähnte: Australien und die EU führen seit 2018 Gespräche für einen Handelsvertrag. Auch da geht es um Vorschriften, damit die eine Volkswirtschaft die andere nicht übervorteilt. Bereits jetzt hat die australische Regierung erklärt, dass mit dem Abkommen verbunden sein wird, dass Australien internationale Mindeststandards mit Blick auf Sozial- und Arbeitsmarktvorschriften und Staatshilfe wird einhalten müssen.



Nur genehme Journalisten geladen

Bohrende Fragen der Journalisten nach diesen Unstimmigkeiten ließ Johnson – wie so oft – nach seiner Rede unbeantwortet. Am Nachmittag folgte dann der Eklat: Der Regierungssitz 10 Downing Street hatte britische Medienvertreter zu einem Briefing geladen, allerdings nur ihr genehme Journalisten. Die Vertreter der Anti-Brexit-Presse, nämlich die Journalisten des britischen Independent, des Daily Mirror, der Huffington Post und anderer kritischer Medien, wurden abgewiesen. Es ist eine Taktik, die der amerikanische Präsident Donald Trump seit Langem so handhabt.



In Großbritannien war es bisher allerdings undenkbar, dass bei wichtigen Pressekonferenzen kritische Journalisten der Zutritt verwehrt wird. Aus Protest verließen zahlreiche andere Medienvertreter, die eigentlich Zugang erhalten hätten, 10 Downing Street, darunter Journalisten der BBC, ITV, der Financial Times und des Guardian.

Was bleibt als konkreter Hinweis auf die britische Verhandlungsposition, ist die dreiseitige Mitteilung des Premierministers, die nach seiner Rede veröffentlicht wurde. Darin pocht die britische Seite auf ein Freihandelsabkommen, das "mindestens so gut" wie das mit Kanada sei, oder es bleibe bei dem Austrittsvertrag und der Sondervereinbarung zu Nordirland. Großbritannien sei ein souveräner Staat.

Es werde keine "regulatory alignment", also keine Regeltreue, geben und zwar in keinem Bereich. Das Papier besagt, dass Großbritannien in Zukunft eine eigene Politik mit Blick auf Einwanderung, Wettbewerb, Subventionierungen, Umwelt, Sozialpolitik und Datensicherheit verfolgen werde, freilich mit hohen Standards. Damit spricht Großbritannien die von der EU verlangten Regeln des sogenannten "Level Playing Field" an. Die EU pocht darauf, dass hier Mindeststandards eingehalten werden, wie sie in der EU oder im internationalen Gebrauch üblich sind. Im Kleingedruckten der Briten heißt es, dass Großbritannien nicht auf Anforderungen eingehen werde, die nicht auch sonst in Freihandelsabkommen verlangt würden.