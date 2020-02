Nach dem Brexit will die konservative Regierung des Premierministers Boris Johnson die Einwanderung mithilfe eines Punktesystems regulieren. Laut Innenministerin Priti Patel werden potenzielle Migrantinnen und Migranten nach Fähigkeiten, Qualifikationen, Gehältern und Berufen geprüft. Die Einwanderung von geringqualifizierten Arbeitnehmern soll massiv eingeschränkt werden.

Nach den neuen Plänen soll eine Einwanderung ab 2021 mit einem Jobangebot mit Jahresgehalt von mindestens 25.600 Pfund möglich sein. Bisher war ein Gehalt von 30.000 Pfund bei Migranten aus Nicht-EU-Ländern nötig. Die Einwanderung von selbstständigen Arbeitnehmern, ohne Jobangebot wird somit erschwert, wie der Guardian berichtet.

Weitere Kriterien seine ebenfalls im neuen System verankert. So müssen Migrantinnen zwar aktuell einen Universitätsabschluss haben, künftig wird aber ein zum britischen A-Level vergleichbarer Abschluss genügen. Das A-Level entspricht in etwa dem deutschen Abitur. Auch die englische Sprache wird laut Guardian vorausgesetzt werden.

Personelle Engpässe befürchtet

Die Regierung von Premierminister Boris Johnson erklärte, das neue System werde "das Vereinigte Königreich für die Klügsten und Besten aus der ganzen Welt öffnen" und zugleich "die Abhängigkeit von billigen, geringqualifizierten" Arbeitskräften beenden. Kritiker warnen vor personellen Engpässen in Bereichen wie Gastronomie, Gesundheit und Pflege, Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung. Dort sind häufig Menschen mit geringeren Qualifikationen beschäftigt.

Großbritannien ist am 31. Januar aus der EU ausgetreten. Die neuen Regelungen würden für das Land die größte Einwanderungsreform seit Jahrzehnten bedeuten. In der Übergangszeit bis zum 31. Dezember soll die EU-garantierte Personenfreizügigkeit weiterhin gelten. EU-Bürgerinnen und Bürgern wird bis dahin ungehinderter Aufenthalt und Beschäftigung in Großbritannien erlaubt. Die etwa drei Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben, sollen bleiben dürfen.

Die Reform soll ab dem 1. Januar 2021 für Migranten sowohl aus EU- als auch aus Drittstaaten gelten. Das Parlament muss die neuen Einwanderungsregeln bestätigen. Die konservativen Tories haben eine Mehrheit im britischen Unterhaus.