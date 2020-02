Vertreter der EU-Kommission und des Europäischen Parlaments haben vor Beginn von Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Großbritannien den Druck auf die Regierung in London erhöht. "Natürlich kann sich das Vereinigte Königreich mit weniger zufrieden geben", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg. "Aber ich persönlich glaube, dass wir sehr viel ehrgeiziger sein sollten." Sie zeigte sich bereit, "mit höchstem Ehrgeiz" in die Gespräche zu gehen und eine Handelsbeziehung ohne Zölle und mengenmäßige Beschränkungen zu vereinbaren. "Aber das erfordert natürlich entsprechende Garantien für fairen Wettbewerb und den Schutz von Sozial-, Umwelt- und Verbraucherstandards", sagte sie.

Von der Leyen befürchtet wie viele andere Repräsentanten der EU unfaire Konkurrenz, falls die Regierung in London Umwelt-, Sozial- und Beihilferegeln aufweicht und Firmen mit niedrigen Steuern lockt. Johnson hatte Dumpingvorwürfe in einer Rede Anfang Februar zurückgewiesen und gesagt, Großbritannien werde auch künftig hohe Standards einhalten. Nur wolle man dies nicht vertraglich festlegen. Von der Leyen widersprach in der Debatte im EU-Parlament: "Lassen Sie uns das formal vereinbaren, dann können wir einen dynamischen Aufwärtswettbewerb auslösen, von dem sowohl das Vereinigte Königreich als auch die Europäische Union profitieren."

Barnier warnt britische Regierung vor Illusionen

Auch EU-Unterhändler Michel Barnier bekräftigte die Linie, dass die EU Zugang zu ihrem Binnenmarkt, zu ihren Daten oder die Anerkennung von Äquivalenz bei den für Großbritannien wichtigen Finanzdienstleistungen nur in dem Maße gewähren werde, wie sich Großbritannien auf gemeinsame Standards einlasse. "Das Vereinigte Königreich kann den Ehrgeiz festlegen", sagte Barnier.

Das sogenannte Äquivalenzprinzip besagt, dass die Vertreter britischer Finanzinstitute in der EU auch ohne EU-Pass Geschäfte machen können und umgekehrt, falls beide Seiten gegenseitig ihre Regeln anerkennen. Barnier sagte, in der Frage dürfe es "keine Illusionen" geben. "Es wird keine allgemeine, globale oder permanente Äquivalenz bei Finanzdienstleistungen geben". Auch eine gemeinsame Festlegung von Standards und Regeln für den Finanzmarkt ist demnach nicht vorgesehen. "Wir werden die Kontrolle über diese Instrumente behalten", fügte Barnier hinzu.

Der britische Finanzminister Sajid Javid sagte, das Vereinigte Königreich strebe mit Blick auf den Finanzsektor eine dauerhafte Beziehung mit der EU an, die "auf Jahrzehnte" angelegt sei. Dabei gehe es auch im Interesse der Finanzindustrie um einen "verlässlichen Äquivalenz-Prozess". Javid wies darauf hin, dass sein Land nicht länger einfach die Regeln der EU eins zu eins übernehmen werde.

Verhandlungen sollen im März beginnen

Linken-Fraktionschef Martin Schirdewan sagte in der Debatte im EU-Parlament, es gehe bei den Verhandlungen mit London auch um die Zukunft der EU. Von ihnen hänge ab, ob andere Mitgliedsstaaten eine Zukunft außerhalb der EU als attraktiv ansähen. Für die Verhandlungen müssen die 27 bleibenden EU-Staaten Barnier offiziell ein Mandat erteilen. Einen Vorschlag der Kommission haben die 27 inzwischen ergänzt und in einigen Punkten nachgeschärft. Er soll am 25. Februar endgültig gebilligt werden. Anfang März sollen dann die Verhandlungen beginnen.



Großbritannien hatte die EU am 31. Januar um Mitternacht verlassen. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsfrist, in der sich im Alltag zunächst kaum etwas ändert. In dieser Zeit soll ein Partnerschaftsabkommen vereinbart und ratifiziert werden. Gelingt dies nicht, drohen erhebliche Schwierigkeiten bei Handel, Reisen, Datenaustausch, Verbrechensbekämpfung und in vielen anderen Bereichen.