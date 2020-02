Seit dem 20. Oktober vergangenen Jahres denkt Francesca Mendoza darüber nach, ob ihr Vater ein Mörder sein könnte. Die 27-jährige Lehrerin mit den dichten schwarzen Locken ist seit Beginn der Proteste in Chile fast jede Woche auf der Straße, meistens in der ersten Reihe. Und ihr Vater ist Polizist. Doch Mendoza fürchtet sich nicht davor, ihm auf der Straße zu begegnen. Sie fürchtet sich vor seiner Vergangenheit, denn er war während der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet bei der Geheimpolizei.

Helm, Maske, Brille

An einem Freitag Anfang Januar steht Mendoza zwischen Tausenden anderen Protestierenden nahe der Plaza Italia im Zentrum der chilenischen Hauptstadt Santiago. Eine Großdemonstration sollte auf der Plaza stattfinden, wie jede Woche, doch die Polizei hat die Zugangsstraßen gesperrt. Immer wieder rennen die Demonstranten nach vorne, die Polizei treibt sie mit Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen zurück. Mendoza trägt Schutzausrüstung wie die meisten hier: einen silbernen Fahrradhelm, eine Atemmaske und eine Plastikbrille.

Bis Ende Januar hat die Generalstaatsanwaltschaft 31 Menschen registriert, die durch die Proteste umgekommen sind. Die chilenische Menschenrechtskommission zählte bis zum 18. Februar fast 3.800 Verletzte, davon mehr als 400 an den Augen. "El que no salta es paco", ruft Mendoza im Chor. "Wer nicht hüpft, der ist ein Bulle."

"Als im Oktober überall Menschen anfingen, gegen die sozialen Ungleichheiten in Chile zu protestieren, war das für mich eine persönliche Angelegenheit", sagt sie. Die Massenproteste begannen am 18. Oktober 2019. Sie sei zu diesem Zeitpunkt an der Universität im Zentrum Santiagos gewesen. Als die ersten Polizeiwagen auftauchten, hätten die Umstehenden schon Steine aus dem Bürgersteig gegraben. "Mein erster Stein auf ein Polizeiauto war ein Stein der Erleichterung", sagt Mendoza.

Por mi tita Grafito von Francesca Mendoza

Sie arbeitete damals als Lehrerin, fuhr jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit und zwei zurück – das Geld reichte trotzdem nicht. Kurz darauf wurde sie krank, konnte sich aber die Behandlung kaum leisten. 2018 hatte zudem ihre Großmutter Krebs bekommen und begonnen, Blut zu husten. Weil die Familie keine private Krankenversicherung für sie bezahlen konnte, musste die alte Frau lange auf einen Behandlungstermin warten. Zu lange – als der Termin für die Krebstherapie kam, war sie bereits seit sechs Monaten tot. Bei den Protesten hat Mendoza stets eine Spraydose dabei. "Por mi tita" schreibt sie damit auf die Wände – "Für meine Oma".

Wegen Schicksalen wie dem von Mendozas Großmutter protestieren seit Monaten Woche für Woche Tausende Chilenen. Während der Herrschaft von Augusto Pinochet von 1973 bis 1990 wurde das Land zu einem Labor des Neoliberalismus umgebaut. Die Bildung, das Renten- und das Gesundheitssystem, sogar die Wasservorkommen sind seitdem privatisiert. Die Regierungen danach haben daran wenig geändert, und wenn sie es doch versuchten, wurden Reformen oft vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt, etwa die des Bildungssystems 2018. Wer studieren will, muss heute umgerechnet zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Jahr bezahlen. Die Hälfte der Bevölkerung verdient umgerechnet weniger als 500 Euro im Monat.

Doch der Protest hat nicht nur wirtschaftliche Aspekte. In Mendozas Familie spült er schmerzhafte Fragen über die Vergangenheit an die Oberfläche.