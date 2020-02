Alles ist unter Kontrolle, das geht schon wieder weg – so in etwa versucht Donald Trump die Amerikaner zu beruhigen. Im Kampf gegen das Coronavirus habe seine Regierung "viel Talent und Hirnschmalz" aufgefahren, sagte der US-Präsident schon während seiner Indienreise in dieser Woche. Und jetzt noch einmal in einer eigens angesetzten Pressekonferenz: Das Land sei "sehr, sehr vorbereitet", das Risiko "sehr gering" und der Ausbruch bald vorbei.

Die Experten, die sich in dieser Woche an die Öffentlichkeit wandten, sehen die Lage etwas anders. Die Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention CDC geht davon aus, dass sich das Virus weiter in den USA ausbreiten und das alltägliche Leben beeinträchtigen wird. "Es ist weniger eine Frage, ob das noch geschehen wird, sondern eher eine Frage, wann genau das geschehen wird und wie viele Menschen in diesem Land schwer krank sein werden", sagte die Direktorin des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen, Nancy Messonnier, und warnte: "Wir bitten die amerikanische Öffentlichkeit, sich auf die Erwartung vorzubereiten, dass es schlimm wird."

Selbst in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump konterkarierten die Fachleute am Mittwochabend den fröhlichen Optimismus des Präsidenten. Die Vizedirektorin des CDC, Anne Schuchat, und der Minister für Gesundheitspflege und soziale Dienste, Alex Azar, bestätigten einmal mehr: Es wird weitere Fälle geben, bislang sind 60 in den USA bestätigt, ohne tödlichen Ausgang. Die Arbeit an einem Impfstoff werde noch weit mehr als ein Jahr dauern, und die weitere Entwicklung sei ungewiss. CDC-Direktor Robert Redfield wurde in einer Anhörung im Kongress gefragt, ob er Trump zustimme und das Coronavirus bis April verschwunden sein werde. Die klare Antwort: Nein, "es wäre vernünftig, davon auszugehen, dass wir noch für einige Zeit mit diesem Erreger werden leben müssen".



"Wir haben die großartigsten Experten der Welt"

Die US-Börsen, die Trump so gern als Gradmesser seiner Politik in Anspruch nimmt, reagierten zuletzt mit schweren Verlusten eher auf die berechtigten Sorgen als auf die Beschwichtigungen des Präsidenten. Die Befürchtung, er nehme die Bedrohung nicht ernst, gründet auch nicht allein auf seinen Versuchen, die Gefahr herunterzuspielen. Sie hängt auch damit zusammen, dass die Regierung in den vergangenen Jahren viele Ressourcen, die nun gebraucht würden, ausgehöhlt hat. Das betrifft Personal, Finanzierung und Entscheidungsstrukturen, die 2018 besonders drastisch beschnitten wurden. Trump versicherte in seiner Pressekonferenz: "Wir haben die großartigsten Experten der Welt." Selbst wenn das stimmte: Können die auch so effektiv arbeiten, wie sie müssten?

Im Nationalen Sicherheitsrat wurde das Team, das globale Gesundheitsgefahren und potenzielle Epidemien beobachtete und Reaktionen koordinierte, 2018 vollständig aufgelöst. Im Heimatschutzministerium wurde das entsprechende Epidemieteam ebenfalls komplett entlassen und nicht ersetzt. In vielen Behörden wurden die Budgets für die globale Krankheitsbekämpfung reduziert, Mitarbeiter und Kapazitäten fehlen nun. Einen Notfallfonds der Regierung, um schnell auf komplexe Krisen reagieren zu können, gibt es nicht mehr.

Aktuell haben die Gesundheitsbehörden die bereitstehenden Mittel in Höhe von 105 Millionen Dollar für Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus bereits ausgeschöpft. Trump forderte deshalb zuletzt eine neue Finanzierung von 2,5 Milliarden Dollar, die im Kongress bewilligt werden muss. Selbst viele Republikaner halten das für zu wenig, die Demokraten schlugen im Senat ein zusätzliches Budget von 8,5 Milliarden Dollar vor. Der Präsident gab sich zumindest offen für das Angebot, man werde ausgeben, was auch immer angemessen sei. Der aktuelle Haushaltsentwurf der Regierung, vorgelegt vor zwei Wochen, lässt daran wiederum zweifeln: Die jährlichen Mittel für das CDC sind darin noch einmal um ein Sechstel gekürzt, und das Gesundheitsministerium bekäme ein Zehntel weniger.

"Panikmache der demokratischen Präsidentschaftskandidaten"

Die wachsende Kritik an Trumps Umgang mit dem Virus scheint dennoch etwas bewegt zu haben: Vizepräsident Mike Pence soll nun alle Maßnahmen von oben koordinieren. Der habe "ein gewisses Talent" dafür, sagt Trump. Allerdings ist Pence in seiner Zeit als Gouverneur von Indiana eher durch Kürzungen im öffentlichen Gesundheitsbereich aufgefallen, die Kritiker für einen starken Anstieg von HIV-Infektionen verantwortlich machen. Ohnehin wird er im Grunde bei null anfangen müssen – oder eher an derselben Stelle, an der 2014 Barack Obama stand. Der damalige Präsident hatte aus dem Ebola-Ausbruch in Westafrika den Schluss gezogen, die Reaktion der Regierung auf eine drohende Pandemie müsse besser abgestimmt und klarer organisiert sein. Er versuchte die Strukturen im Weißen Haus, in den Ministerien und Behörden zu optimieren, mit einigem Erfolg – diese Fortschritte drehte Trump 2018 zurück.

Dessen größte Sorge scheint derzeit zu sein, die Coronakrise könne die Wirtschaft derart schwächen, dass seine Wiederwahl im November in Gefahr geriete. Den Medien hatte Trump zuletzt immer wieder vorgeworfen, die Bedrohung zu übertreiben. Die hohen Börsenverluste der vergangenen Tage schrieb er nun dem politischen Gegner zu: Sie seien eine Reaktion auf die "Panikmache der demokratischen Präsidentschaftskandidaten". Dabei scheint es eher Trump zu sein, der langsam in Panik gerät, trotz seiner optimistischen Äußerungen. Wenn das am Ende dazu führt, dass der Präsident das Virus wirklich ernst nimmt, wäre das vielleicht gar nicht schlimm. Aber wie so oft hat er sich vor allem selbst in diese Lage gebracht.