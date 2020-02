Es ist etwas kaputtgegangen, aber nicht an diesem Tag. Der vermeintliche Freispruch für Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren war nicht der Moment, in dem sich plötzlich, unerwartet und geräuschvoll ein Riss in der Demokratie der Vereinigten Staaten auftat. Das schnörkellose Ende dieses historischen und zugleich so absurden Prozesses hat lediglich in greller Klarheit sichtbar gemacht, wie schwer das politische System der USA inzwischen beschädigt ist. Nun bricht nicht gleich alles zusammen, soweit ist es noch nicht. Doch die Aussichten sind düster. Ein Präsident, der keine Grenzen mehr kennt, das ist nur die unmittelbarste Gefahr.

Über Schuld oder Unschuld dieses Präsidenten haben die Senatoren nicht entschieden, so sehr sich Trump nun auch mit der "völligen Entlastung" von allen Vorwürfen brüsten mag – wie schon nach den Mueller-Ermittlungen zu Russlands Manipulationsversuchen bei seiner Wahl und den Versuchen, deren Aufklärung zu behindern. Die Wahrheit wird dennoch herauskommen. Oder sie ist es bereits – wie der Anklageführer der Demokraten, der Abgeordnete Adam Schiff, mehrfach richtig feststellte: "Und die Frage ist allein: Wollen Sie sie jetzt hören?"

Die Republikaner mit Ausnahme von Susan Collins und Mitt Romney wollten nicht. Denn sie wussten bereits von Beginn an, was etwa der frühere Sicherheitsberater John Bolton als zusätzlicher Zeuge nur noch einmal bestätigt hätte: Trump wollte insbesondere die zuvor vom Kongress rechtmäßig veranlasste Militärhilfe für die Ukraine so lange zurückzuhalten, bis die dortige Regierung ihm geben würde, was er forderte: Ermittlungen unter anderem gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden, den Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, und dessen Sohn. Wobei Trump die bloße Ankündigung solcher Schritte schon gereicht hätte.

Trump wollte nur Zweifel säen

Denn Trump hatte alles andere im Sinn, als die Korruption in der Ukraine wirklich zu bekämpfen und sie als Partner zu stärken. Mit den Zielen der regulären US-Außenpolitik hatte die erpresserische Mission seines Anwalts Rudy Giuliani und anderer Handlanger nichts gemein. Trump wollte die Schwäche der Ukraine ausnutzen, um ihr eine Schmutzkampagne abzupressen, die ihm die Wiederwahl sichern sollte. Außer Verschwörungsfantasien gab es nichts gegen die Bidens, die Ermittlungen wären aussichtslos gewesen. Aber allein der geweckte Zweifel sollte reichen, um den politischen Gegner zu beschädigen.

Trumps Amtsmissbrauch könnte deutlicher kaum sein. Und die Beweiskette der Demokraten war schlüssig, weitreichend und am Ende geradezu vernichtend; trotz der Blockade des Weißen Hauses. Man konnte ahnen, wie weit das alles noch reichen würde, wenn den Anklägern nicht so viele Zeugen und Unterlagen vorenthalten worden wären. Doch die Republikaner waren nicht an der Schuldfrage interessiert. Ihnen ging es allein um die Macht. Ihre Entscheidung ist nach diesem kurzen Prozess ohne neue Vorladungen und Anforderung neuer Dokumente kein Freispruch erster Klasse, sondern einer aus der untersten Schublade: Sie haben sich vor ihrer verfassungsmäßigen Verantwortung gedrückt, Trump seine Grenzen aufzuzeigen. Die einst ehrwürdige Partei ist damit endgültig zum stumpfen Werkzeug ihres Präsidenten verkommen.

In diesem Impeachment ging es eben nicht bloß um eine Meinungsverschiedenheit über die konkrete Ausgestaltung von Außenpolitik, wie Trumps Verteidiger es wieder und wieder dargestellt haben. Über so etwas ist in Washington ja früher, unter anderen Präsidenten, viel gestritten worden: was für die Nation das Beste wäre, für die Menschen im Land, manchmal auch für den Rest der Welt. Um Inhalte und auch grundlegende Werte wurde da erbittert gekämpft, gespeist aus einer zutiefst zerrissenen Gesellschaft. Aber das System, die Demokratie selbst, stand nie zur Debatte. Die spaltende Kraft jedoch, die Trump verkörpert und der sich die Republikaner nun vollends ergeben haben, hat längst eine weit tiefere Kluft aufgetan.