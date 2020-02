Es waren 134 Tage, es waren 70 Stunden öffentlicher Anhörungen, es wurden 17 Zeugen gehört, es wurden 3.000 Seiten Dokumente verfasst. Nun ist es vorbei, und der Sieger heißt Donald Trump.

An den wesentlichen Fakten hatte sich von der ersten Sekunde bis zur letzten nichts geändert: Die Hälfte der Amerikaner war zu Beginn gegen das Amtsenthebungsverfahren, die andere Hälfte war dafür, so ist es bis heute geblieben. Dass Trump nicht verurteilt werden würde, stand wegen der Mehrheitsverhältnisse im Senat fest. Nun ist er tatsächlich freigesprochen worden: mit 52:48 Stimmen im Anklagepunkt "Amtsmissbrauch", mit 53:47 Stimmen im Anklagepunkt "Behinderung des Kongresses".



Dieser letzte Tag im Kapitol war Routine, weitgehend. Die meisten Senatorinnen und Senatoren sagten, was sie wochenlang gesagt hatten, verteidigten Trump, wenn sie Republikaner waren, verdammten Trump, wenn sie Demokraten waren. Alle sahen und hörten kurz hin, als Doug Jones das Wort ergriff, demokratischer Senator aus dem zutiefst konservativen Alabama, ein möglicher Wackelkandidat in diesem Prozess, da er daheim um die Wiederwahl kämpft. Jones sagte, Trump sei schuldig, eindeutig sei es bewiesen; das war ein bisschen mutig, aber nicht heldenhaft, da es ja der Parteilinie entsprach.



Und dann war nichts mehr Routine. Dann nämlich trat Mitt Romney ans Mikrofon. Romney war einst Gouverneur von Massachusetts, war 2012 Präsidentschaftskandidat und chancenlos gegen Barack Obama, war immer etwas robotersteif, immer so leidenschaftslos, immer nur scheinbar liberaler als seine republikanischen Parteifreunde und dann doch einer von ihnen. Trump demütigte Romney, als er ihn als möglichen Außenminister zum Gespräch bat und danach öffentlich als Schwächling denunzierte, und darum hat der Moment wohl auch etwas von Rache. Gewiss von Genugtuung. Vor allem aber war er wahrhaftig mutig.



Seine Partei wird über ihn herfallen

Mitt Romney nämlich stimmte für die Amtsenthebung wegen Amtsmissbrauchs und ist damit in der gesamten amerikanischen Geschichte der erste Senator, der sich für das Impeachment eines Präsidenten seiner eigenen Partei entschied. Das Wort "historisch" wird in den USA derart inflationär verwendet, dass nichts mehr historisch ist, fast nichts. Romney aber wird in die Geschichte eingehen.



Denn er weiß und sagte es selbst: Seine eigene Partei und vor allem Trumps Anhänger werden nun über ihn herfallen, das begann sofort. Donald Trump Jr., Präsidentensohn, stellte ein nicht sehr schönes Foto von Romney auf Instagram, Romney in zu hoch über die Hüften gezogenen Jeans, und darunter schrieb der Junior: "Mom Jeans. Because you're a pussy."– "Mom-Jeans. Weil du eine Muschi bist."

Dann warb dieser Sohn, den niemand gewählt hat, der kein Amt hat und der bislang nicht durch irgendeine Leistung auffiel, für Romneys Parteiausschluss. Und Zehntausende Menschen jubilierten, drohten Romney, verdammten ihn in sämtlichen angeblich sozialen Medien.

Die Rückkehr der Würde

Romney jedoch sagte, dass er einen Eid geschworen habe, vor Gott. Er sagte, er müsse sich vor seinen Kindern und Enkeln erklären. Und es sei nun einmal bewiesen, "es ist keine Frage", dass Trump "eine ausländische Macht bat, gegen einen politischen Gegner zu ermitteln"; "er tat dies mit einem politischen Ziel". Und: "Ich kann mir keinen ungeheuerlicheren Verstoß gegen unsere Verfassung vorstellen als den Versuch, eine Wahl zu korrumpieren, um an der Macht zu bleiben. Und das ist es, was der Präsident getan hat."



Es war die Rückkehr der Würde. Des Stils. Des Politikers mit Überzeugung und Rückgrat. Romney, dies war ein Nebeneffekt, beschämte all die anderen Republikaner, die wochenlang geschlossen behauptet hatten, Trump habe nichts Unrechtes getan, das ganze Verfahren sei bloß dem Wahn und dem Wahnsinn der Demokraten geschuldet; und die dann, als das Verfahren erstickt war, ebenso geschlossen gesagt hatten, Trump habe durchaus Fehler gemacht, aber halt keine schlimmen.



Was für eine Unterwerfung, was für eine Selbstentleibung einer Partei im Dienste des Machterhalts. Und all diesen Heuchlern, diesen Mutlosen zeigte nun Romney, dass es auch anders geht, mit Überzeugungen im Sinne Alexander Hamiltons, Franklin D. Roosevelts, Dwight D. Eisenhowers.