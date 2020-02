US-Präsident Donald Trump hat sich zu Beginn seines Indien-Besuchs für den baldigen Abschluss eines umfassenden Handelsabkommens der beiden Länder ausgesprochen. Die Gespräche dazu befänden sich noch in einem frühen Stadium, sie könnten aber zu einem "fantastischen Handelsabkommen" führen, sagte Trump in der westindischen Stadt Ahmedabad bei einem gemeinsamen Auftritt mit Indiens Premierminister Narendra Modi.

Trumps Weg in die Stadt war gesäumt von Plakaten, die den US-Präsidenten und seine Gattin Melania Trump mit Slogans wie "Zwei starke Nationen, eine große Freundschaft" begrüßten. Tausende Menschen standen Spalier, um Trump willkommen zu heißen. Zusammen mit Modi sprach er in einem Cricket-Stadion vor rund 100.000 Zuhörern.

Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern biete "unglaubliches Potenzial", sagte der US-Präsident. Schon bald werde das Land die größte Mittelklasse der Welt haben.

2018 betrug das bilaterale Handelsvolumen der USA mit Indien nur rund 140 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Das entspricht etwa einem Zehntel der Waren und Dienstleistungen, die die USA mit der EU austauschen. Doch Indien ist ein spannender Wachstumsmarkt: Die jährliche Wirtschaftsleistung liegt der Weltbank zufolge pro Kopf bei 2.000 US-Dollar, in den USA sind es 63.000 US-Dollar.

Ursprünglich hatten beide Seiten gehofft, schon während Trumps zweitägigem Besuch in Indien zumindest ein begrenztes Handelsabkommen abschließen zu können. Bislang scheinen die Verhandlungen jedoch nicht voranzukommen. Modis Regierung hält an Handelsbarrieren fest und erhöhte zuletzt die Zölle. Bis vergangenen März hatten die USA Indiens noch Vorzugsbedingungen für bestimmte Einfuhren in die USA gewährt, diese dann aber wegen Indiens Festhalten an Handelsbarrieren in vielen Sektoren gestrichen.