US-Präsident Donald Trump hat die Verkürzung der Haftstrafe des umstrittenen Ex-Gouverneurs Rod Blagojevich angeordnet. Seine Verurteilung sei "lächerlich" gewesen, sagte Trump. "Er scheint ein sehr netter Mensch zu sein, ich kenne ihn nicht", zitiert die New York Times den US-Präsidenten. Aus dem Weißen Haus hieß es, Blagojevich habe in der Haft einen "beispielhaften Charakter" gezeigt. Laut der Nachrichtenagentur AP sollte seine Freilassung noch am Dienstag erfolgen.



Blagojevich war 2011 in einem Korruptionsfall zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte als Gouverneur des Bundesstaates Illinois unter anderem versucht, den durch die Präsidentschaftswahl 2008 freigewordenen Senatssitz von Barack Obama zu versteigern. Blagojevich waren neben Falschaussage versuchte Erpressung, Betrug und kriminelle Geschäftemacherei zur Last gelegt worden worden.



Blagojevich war von 2003 bis 2009 Gouverneur von Illinois. Seine Gefängnisstrafe hatte er 2012 angetreten. Der US-Präsident kann nach Bundesrecht verurteilte Straftäter begnadigen oder ihre Haftstrafen verkürzen.