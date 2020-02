Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat auf der Münchener Sicherheitskonferenz "eine Schwächung des Westens" beklagt. Noch vor 15 Jahren habe man gedacht, "unsere Werte" seien universell und würden die Welt immer regieren, sagte er. Beim Blick auf die Welt von heute müsse man jedoch eine Schwächung des Westens feststellen. Die amerikanische Politik habe sich geändert und die Regierung in Washington ihre Beziehungen zu Europa zumindest überprüft, stellte Macron fest. Der Präsident sagte, dass die USA seit einigen Jahren eine Politik verfolgten, die "einen gewissen Rückzug und ein Überdenken ihrer Beziehung zu Europa" beinhalte.

Zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo die Stärke des Westens beschworen und beteuert, dass sich die USA nicht aus der transatlantischen Allianz zurückzögen. "Der Westen gewinnt, und wir gewinnen gemeinsam", sagte Pompeo. Er reagierte damit auf die scharfe Kritik von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der den USA vorgeworfen hatte, "der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage" zu erteilen.

Dialog mit Russland, aber auch deutliche Kritik

Macron forderte auf der Sicherheitskonferenz einen neuen Dialog mit Russland. Die im Ukraine-Konflikt verhängten EU-Sanktionen hätten keine Wirkung gezeigt, belasteten aber beide Seiten. Er sei nicht für eine Aufhebung, aber für eine neue Diskussion im Verhältnis mit Russland. Dies bedeute nicht, europäische Positionen gegenüber Moskau aufzugeben, sagte er zu entsprechenden Ängsten der osteuropäischen Staaten.

Allerdings fand Macron auch kritische Worte gegenüber Russland. So warf er der Regierung in Moskau fortgesetzte Versuche zur Destabilisierung westlicher Demokratien durch Hackerangriffe vor. "Ich denke, dass Russland weiter versucht zu destabilisieren", sagte der französische Präsident. Dies geschehe entweder über private Akteure, direkt durch russische Dienste oder auch über "Stellvertreter". Russland verhalte sich in diesem Bereich "extrem aggressiv". So versuche Moskau, Wahlen zu beeinflussen und bereite Kampagnen in Onlinenetzwerken und andere Cyberattacken vor.

Macron will Albanien und Nordmazedonien EU-Mitgliedschaft ermöglichen

In Hinblick auf die Beziehungen mit Deutschland rief Macron die Bundesregierung zu einer schnelleren Antwort auf seine europäischen Initiativen auf. Er sei zwar nicht "frustriert", aber "ungeduldig", sagte Macron und forderte "klare Antworten" Deutschlands und Frankreichs auf die derzeitigen Probleme in Europa. Sollte das Tandem Paris-Berlin keine Antworten darauf geben, wie die Perspektive für eine Zeit in 20 oder 30 Jahren aussehe, wäre das ein "historischer Fehler".

In den kommenden Jahren werde es laut Macron darauf ankommen, die "Souveränität auf europäischer Ebene" noch deutlich schneller zu entwickeln. Angesichts der wachsenden Ablehnung in der Bevölkerung müsse das "europäische Abenteuer" eine neue Dynamik bekommen, forderte Frankreichs Präsident. So deutete er an, seinen Widerstand gegen EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufzugeben. Macron widersprach der Einschätzung, dass nur Frankreich die Entscheidung blockiert habe. Es würden sich vielmehr andere EU-Staaten hinter seinem Nein im vergangenen Jahr verstecken.

Macron forderte zudem eine stärkere Zusammenarbeit Europas in Fragen der Verteidigung, etwa über eine eigene atomare Verteidigung. Er wisse, wie schwierig eine solche Diskussion über Atomwaffen in Deutschland sei, aber Deutschland sei sehr wohl bereit gewesen, auch mit den USA über eine nukleare Teilhabe zu sprechen. "Ich biete jetzt einen strategischen Dialog mit allen Partnern, die das wünschen, auch im atomaren Bereich", sagte der Präsident. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte sich zu Macrons Vorschlag zurückhaltend geäußert.

Im Bereich Verteidigung brauche es laut Macron zwar auch das transatlantische Bündnis der Nato. Es müsse aber einen strategischen Dialog geben. Frankreichs Präsident hatte im vergangenen mit Äußerungen zu einem angeblichen "Hirntod" der Nato für Aufsehen gesorgt.