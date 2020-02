Nach dem Austritt aus der EU will Großbritannien ab Anfang März wieder blaue Reisepässe ohne den Aufdruck "Europäische Union" ausstellen. "Durch die Rückkehr zum legendären blau-goldenen Design wird der britische Pass wieder mit unserer nationalen Identität verschränkt sein. Ich kann es kaum erwarten, mit meinem zu reisen", sagte die britische Innenministerin Priti Patel.

Demnach sollen die neuen blauen Pässe die EU-weiten bordeauxfarbenen Pässe ersetzen. Außerdem sollen sie, laut dem Innenministerium, durch den Einsatz innovativer Produktionstechnologien besonders "grün" sein – bei der Herstellung werde der ökologische Fußabdruck auf null reduziert, hieß es.

Die britische Regierung hatte im Jahr 2017 entschieden, nach dem Brexit die Verweise auf die EU aus den Pässen zu streichen und wieder zum traditionellen Dunkelblau zurückzukehren, "um die nationale Identität wiederherzustellen". Seit 1921 waren die britischen Pässe blau. 1988 wurden die EU-Pässe eingeführt. Die Rückkehr zur alten Farbe war von den Brexit-Befürwortern als symbolische Rückgewinnung der Souveränität begrüßt worden und hatte zu heftigen Debatten mit den Brexit-Gegnern geführt.

Am 31. Januar hat Großbritannien nach rund dreieinhalb Jahren Verhandlungen die EU verlassen. Am 23. Juni 2016 hatten die Briten für den Brexit gestimmt. In einer elfmonatigen Übergangsphase müssen sich die EU und Großbritannien nun auf ein Handelsabkommen einigen.