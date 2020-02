Mehrere hundert Flüchtlinge aus der Türkei haben versucht, die Grenze Richtung Griechenland zu überqueren. Grenzschützer hätten sie an der Einreise gehindert, die Grenze sei bei Kastanies im Nordosten Griechenlands abgeriegelt worden, hieß es aus der Polizei. Als einige Migranten dennoch über die Grenze zu kommen versuchten, setzte die Polizei nach Angaben des staatlichen Fernsehen ERT Pfefferspray und Tränengas ein.



Wie lange die Schließung dauern werde, sei unklar, berichtete das Staatsfernsehen. Reporter vor Ort berichteten, auf der griechischen Seite habe die Regierung zahlreiche Polizisten und Grenzschutzbeamte sowie Soldaten zusammengezogen.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte zuvor Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonisch über das Vorgehen an der Grenze zur Türkei informiert. Das teilte das Büro des Regierungschefs in Athen mit. Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Außenministerium dementiert Grenzöffnung

Anlass der Fluchtbewegung dürfte die Eskalation des Krieges in Nordsyrien sein. Aus der Türkei hatte es Meldungen gegeben, die Grenze werde nicht länger für Flüchtlinge auf dem Weg in die EU geschlossen bleiben. Ein Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdoğans Partei AKP sagte dem Sender CNN Türk, die Türkei könne dem Druck durch neu ankommende Flüchtlinge nicht mehr standhalten. Seit Anfang Dezember sind nach UN-Angaben rund 950.000 Menschen aus den umkämpften Gebieten in Nordwestsyrien geflohen.

Das türkische Außenministerium dementiert eine Grenzöffnung zur EU: "In der Flüchtlings- und Migrationspolitik unseres Landes, das die meisten Flüchtlinge in der Welt aufgenommen hat, gibt es keine Änderung." Ministeriumssprecher Hami Aksoy warnte darin aber auch, dass die Migrationsbewegungen Richtung Außengrenzen "im Falle einer Verschlechterung der Situation" in Idlib zunehmen könnten.

Beobachter vermuten, die Türkei könnte die Gerüchte zu Migrationsbewegungen gestreut haben, um Europa zu mehr Hilfe im syrischen Idlib zu bewegen. Die Türkei beherbergt Millionen syrische Flüchtlinge und hat mit der EU vereinbart, sie unter anderem gegen Geldleistungen in der Türkei zu halten. In Idlib nahe der türkischen Grenze versucht die Türkei seit Monaten, eine Waffenruhe durchzusetzen – angesichts der massenhaften Vertreibungen vor allem aus Furcht vor einer neuen Migrationswelle. Sie hatte sich hinsichtlich Idlib sowie der Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei über mangelnde Hilfe der internationalen Gemeinschaft beschwert. Präsident Erdoğan hatte schon mehrfach gedroht, Flüchtlingen die Grenzen zu Europa zu öffnen.

EU warnt Türkei

Die Europäische Union reagierte am Nachmittag mit einer Warnung. Sie erwarte, dass die Türkei Flüchtlinge weiter aufhalte. Der Flüchtlingspakt sei "gültig und wir erwarten von der Türkei, dass sie ihre Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung einhält", betonte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Auch Bulgarien verstärkte die Grenzsicherung. Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow erklärte sich bereit, 1.000 Soldaten an die türkische Grenze zu schicken, um Migranten ohne Papiere am Grenzübertritt zu hindern. An der EU-Außengrenze sei bereits Gendarmerie stationiert, sagte Regierungschef Boiko Borissow in Sofia.