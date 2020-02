Europa ist bisweilen schneller, als viele denken. Wenige Monate, nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jegliche Erweiterung der EU an ganz neue Bedingungen für die Aufnahme weiterer Mitglieder knüpfte, hat die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen eine tief greifende Reform vorgeschlagen. Wer in die EU will, soll demnach künftig strenger durchleuchtet werden. Beitrittsverhandlungen können nicht nur zum Beitritt, sondern auch zum Scheitern des Aufnahmegesuchs führen. Akzeptierte der französische Präsident die Vorschläge, würde eine Krise in Südosteuropa entschärft. Und das wäre mal eine richtig gute Nachricht aus Europa.

Es geht vor allem um Nordmazedonien. Das Land hat nur gut zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, aber könnte viel Unruhe im Südosten der EU stiften. 2018 legten Griechenland und Nordmazedonien einen zwei Jahrzehnte langen Streit über den Namen des Landes bei. Teil des von der EU gesponserten Kompromisses war der Beitritt Nordmazedoniens zur Nato und Aufnahmeverhandlungen mit der EU. In die Entspannung platzte im Oktober Macrons Non zur Erweiterung um Nordmazedonien und Albanien und seine Forderung, erst die Prozeduren zu ändern.

Auf die Frage, was das für sein Land bedeute, antwortet der nordmazedonische Außenminister Nikola Dimitrov, dass seine Regierung erhebliches "politisches Kapital" in den Kompromiss "investiert" habe. Das Abkommen mit Griechenland sei "um den Start von Beitrittsverhandlungen gebaut worden". Dimitrov gehört einer Reformregierung an, die im Herbst, nach Macrons Non, unter gewaltigen innenpolitischen Druck geriet. Das Scheitern der Gespräche mit der EU habe "ein Gefühl von Enttäuschung, Unsicherheit und Misstrauen verbreitet". Die Reformkräfte seien geschwächt worden. Die nordmazedonische Regierung musste Neuwahlen für den 12. April ansetzen, und das gibt den Nationalisten der oppositionellen Partei VMRO-DPMNE die Chance, zurück an die Macht zu kommen. Die VMRO-DPMNE hatte mit Denkmalsprotzerei und anderen symbolischen Provokationen den Namensstreit jahrelang angefacht und so die Region destabilisiert.

Noch kann einiges schiefgehen

Ein Blick auf die Nachbarländer zeigt, was ein Nein der EU zu Beitrittsverhandlungen auch bedeuten könnte. In Montenegro ist China dabei, das Land durch Infrastrukturprojekte abhängig zu machen. In Serbien versuchen russische Politiker und Oligarchen seit vielen Jahren, einen promoskowitischen Satellitenstaat auf dem Balkan zu errichten. In Kosovo und Bosnien streckt Recep Tayyip Erdoğan seine Hände aus. Und in Nordmazedonien? "Ausländische Kräfte von außerhalb der EU mischen sich in unserem Land ein, haben aber begrenzten Einfluss", sagt Dimitrov. "Wir wollen Teil der EU sein und erwarten, dass jeder unsere Wahl respektiert." Dazu müsse auch Europa beitragen. "Wenn die EU reformorientierte Regierungen stützen will, muss sie auch liefern", sagt er. Sonst würde sie am Ende den Fortschritt behindern.

Das scheint sich die Kommission zu Herzen genommen haben. Ihre Reformvorschläge für den Beitrittsprozess kreisen im Wesentlichen um drei Punkte. Erstens soll der Prozess klarer gegliedert werden, die 35 Beitrittskapitel werden in sechs Gruppen zusammengefasst und gleichzeitig angepackt. Das kann die Dinge beschleunigen, aber auch zur Vollbremsung führen. Denn zweitens sollen Rückschritte bei Reformen künftig deutlich bestraft werden. Bereits abgeschlossene Kapitel können dann wieder aufgeschnürt, ja sogar die Verhandlungen teilweise oder ganz ausgesetzt werden. Drittens würden dann auch die Beitrittshilfen gekürzt. Der von Macron angeprangerte "Automatismus" der Verhandlungen wird also durch einen Start-Stopp-Mechanismus ersetzt, der ganze Prozess dadurch umkehrbar.

Bleibt die Frage an Außenminister Dimitrov, ob er es ungerecht findet, dass die EU mitten auf dem Weg plötzlich die Regeln ändert. Er verneint, er glaube, dass beide Seiten davon profitieren würden. "Wir haben nichts zu fürchten, wenn die Umkehrbarkeit eingeführt wird", sagt der Außenminister. Das werde "die Reformer begünstigen und die Bremser bestrafen". Es sei höchste Zeit, einen "gesunden Reformwettbewerb" in der Region einzuführen.

Damit der entsteht, müssen die EU und Nordmazedonien nun drei Hürden nehmen. Premièrement: Emmanuel Macron muss die neuen Beitrittsbedingungen annehmen und sie in Frankreich gut verkaufen können. Dann kann die EU die Reform vor dem EU-Westbalkan-Gipfel Anfang Mai in Zagreb verabschieden. Und schließlich muss die nordmazedonische Regierung die Wahlen am 12. April gewinnen, damit die Nationalisten den Prozess nicht sabotieren. Es kann also noch einiges schiefgehen, bis alle Gefahren gebannt sind. Gelingt es aber, werden die EU und Südosteuropa einen großen Schritt nach vorn tun.