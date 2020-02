In Südosteuropa bahnt sich eine neue Flüchtlingskrise an. Seit Freitag haben sich Tausende Migranten, die sich bisher in der Türkei aufhielten, an die Grenze zu Griechenland begeben. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan kündigte an, bis zum Samstagabend würden 30.000 Menschen die Grenze überqueren. Griechenland versucht, sie zurückzuhalten.

Bereits am Donnerstagabend hatte die türkische Seite die Schlagbäume geöffnet und die Menschen ungehindert zu den Kontrollstellen auf der griechischen und bulgarischen Seite laufen lassen. Nun droht die Situation außer Kontrolle zu geraten. Am türkisch-griechischen Übergang Kastanies versuchten am Samstag etwa 3.000 bis 4.000 Migrantinnen und Migranten, die Grenze zu überqueren. Sie griffen die auf der griechischen Seite aufmarschierten Grenzpolizisten mit Steinen an. Diese setzten Tränengas und Blendgranaten ein. Bereits am Freitag hatten etwa 300 Migranten den Übergang zu stürmen versucht. Die griechische Polizei drängte sie zurück. Während die bereits Anwesenden die Nacht nahe der Grenze an Lagerfeuern verbrachten, trafen mit Bussen und Taxis ständig weitere Menschen aus dem Hinterland ein.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis rief am Samstagmorgen die zuständigen Kabinettsmitglieder sowie die Oberkommandierenden der Streitkräfte und der Küstenwache zu einer Krisensitzung zusammen. Regierungssprecher Stelios Petsas kündigte nach dem Treffen an, man werde "alles tun, um seine Grenzen und damit Europa zu sichern". Polizei und Armee hätten ihre Kontrollen an der Landesgrenze verstärkt. Auch die Küstenwache fahre in der Ägäis mehr Patrouillen, sagte Petsas. Man habe dadurch bisher rund 4.000 illegale Grenzübertritte verhindern können. Trotzdem gelang es einigen Menschen, abseits des Übergangs den Grenzfluss Evros zu überqueren und Grenzzäune zu überwinden. 66 irreguläre Migranten seien von griechischen Grenzschützern festgenommen worden, sagte der Regierungssprecher.

Unterschiedliche Zahlen auf beiden Seiten

Erdoğan nannte ganz andere Zahlen. Allein Freitag hätten 18.000 Migranten die Grenzen nach Europa überquert, behauptete er. "Heute werden es 25.000 bis 30.000 sein", sagte er am Samstag. Und kündigte an, dass die Türkei die Grenztore nicht schließen werde. Für die von Erdoğan genannten Zahlen der Grenzübertritte gibt es in Griechenland keine Bestätigung. Der Ansturm auf die Übergänge wirkt aber auf türkischer Seite durchorganisiert: Von den Istanbuler Migrantenvierteln starten ständig Reisebusse zur 250 Kilometer entfernten griechischen Grenze.



Mit der Öffnung der Grenzen hat die Türkei den Flüchtlingspakt mit der EU praktisch aufgekündigt. In der Vereinbarung, die im März 2016 geschlossen wurde, hatte sich die Regierung in Ankara verpflichtet, die illegale Migration von der Türkei in die EU zu unterbinden.

Am Freitag unterrichtete der griechische Premier Mitsotakis Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den EU-Ratspräsidenten Charles Michel und die Kommissionschefin Ursula von der Leyen telefonisch über die Entwicklung an der Grenze. Die größte Sorge in Athen ist, dass Deutschland und die EU Griechenland mit der Entwicklung alleinlassen. Niemand weiß, wie stark der Druck aus der Türkei noch wird. Beobachter schätzen, dass sich in den nächsten Tagen etwa 120.000 Migranten in der Westtürkei auf den Weg zur Grenze machen könnten. Auch in der Ägäis droht eine neue Fluchtbewegung. Dort sind die Griechen nahezu machtlos: Ihre Küstenwache darf die Boote mit den irregulären Einwanderern nicht abdrängen, sondern muss sie an Land geleiten, wenn sie erst einmal griechische Hoheitsgewässer erreicht haben.

Erdoğan hat lange damit gedroht, die Grenzen zu öffnen. Jetzt macht er seine Ankündigung wahr. Die chaotischen Szenen an den Grenzübergängen sind genau die Bilder, die der türkische Präsident jetzt braucht. Damit erhöht er den Druck auf Europa. Von der EU fordert Erdoğan politische Unterstützung für seine Invasion in Syrien und weitere Milliardenhilfen für die Unterbringung der Migranten.

Griechenland ist kein Transitland mehr

Die Türkei beherbergt aktuell rund vier Millionen Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und anderen Krisenländern. Nachdem nun die Grenzen geöffnet wurden, könnte eine Wiederholung der Krise vom Sommer 2015 drohen. Damals zog binnen weniger Monate mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Türkei über den Balkan nach Nordeuropa. An manchen Tagen erreichten bis zu 10.000 Menschen die griechischen Ägäisinseln.



Griechenland droht jetzt eine Entwicklung, die weitaus gravierender sein könnte als die Krise vor fünf Jahren. Denn während die aus der Türkei ankommenden Menschen damals nach Norden weiterzogen, sind die Grenzen auf der Balkanroute heute weitgehend dicht. Griechenland ist nicht mehr Durchgangsland, sondern Endstation für die Migrantinnen und Migranten. Besonders auf den griechischen Inseln der östlichen Ägäis, die wegen ihrer Nähe zum türkischen Festland von den Schleusern bevorzugt angesteuert werden, droht bei einer neuen Fluchtbewegung eine humanitäre Katastrophe von kaum abschätzbaren Dimensionen. Bereits jetzt sind die Auffanglager auf den Inseln total überfüllt. Dort leben rund 42.000 Menschen in Camps, die nur knapp 8.000 Schlafplätze haben. In den Lagern entlädt sich die Frustration der Menschen immer wieder in Gewaltausbrüchen.