Der Iran will keine weiteren Beweismittel aus der Untersuchung des Abschusses eines Passagierflugzeugs mehr an die Behörden in der Ukraine weitergeben. Grund dafür sei, dass eine Audiodatei ukrainischen Medien zugespielt worden sei, teilte der Direktor der zivilen Luftfahrtbehörde mit. Die Audiodatei sei zuvor vom Iran an ukrainische Experten übergeben worden. "Diese Aktion der Ukrainer hat dazu geführt, dass wir keine weiteren Beweise mit ihnen teilen", sagte Hassan Resaifar laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Mehr.



Der Iran hatte einige Tagen nach dem Vorfall Anfang Januar zugegeben, das in Teheran gestartete Flugzeug der Ukraine International Airlines aus Versehen abgeschossen zu haben. Dabei kamen alle 176 Menschen an Bord ums Leben. Landen sollte das Flugzeug in Kiew.

Die an die Öffentlichkeit gelangte Audioaufzeichnung belegt ukrainischen Angaben zufolge, dass den iranischen Behörden die Ursache für den Absturz einer Passagiermaschine im Januar sofort bekannt war. Eine Abschrift der Aufzeichnung, die der ukrainische Fernsehsender 1+1 veröffentlichte, enthält ein Gespräch auf Farsi zwischen einem Fluglotsen und einem Piloten, der für die iranische Fluggesellschaft Aseman auf dem Weg von der Stadt Schiras nach Teheran war. "Eine Serie von Lichtern ... ja, es ist (eine) Rakete, ist da etwas?", ruft der Pilot laut der Abschrift zum Fluglotsen. "Nein, wie viele Meilen? Wo?", fragt der Fluglotse.



Der Pilot antwortet, dass er das Licht am Flughafen Pajam gesehen habe. Dort in der Nähe startete die iranische Revolutionsgarde damals Flugabwehrraketen des Typs Tor M-1. Der Fluglotse sagt dann, ihnen sei nichts gemeldet worden, aber der Pilot insistiert. "Es ist das Licht einer Rakete", sagt er. "Sehen Sie nichts mehr?", fragt der Fluglotse. "Lieber Ingenieur, es war eine Explosion. Wir haben dort ein sehr großes Licht gesehen, ich weiß nicht wirklich, was es war", sagt der Pilot. Der Fluglotse versucht dann erfolglos, das ukrainische Flugzeug zu kontaktieren.



Öffentlich zugängliche Radarinformationen legen nahe, dass das Flugzeug des Piloten aus der nun veröffentlichten Audioaufnahme, Flug 3768 der Aseman Airlines, nahe genug an Teheran war, um die Explosion zu sehen.

Selenskyj will Flugdatenschreiber auswerten lassen

Die iranische Regierung hatte nach dem Flugzeugabsturz am 8. Januar tagelang darauf beharrt, sie wisse nicht, warum das Flugzeug abstürzte. Stunden vor dem Absturz hatte die Garde einen Raketenangriff auf Stützpunkte von internationalen Truppen im Irak ausgeführt, als Vergeltung für einen US-Drohnenangriff, bei dem der iranische General Kassem Soleimani in Bagdad gezielt getötet worden war. Auch die zivile iranische Luftfahrtbehörde beteuerte über Tage, das Flugzeug sei nicht von einer Rakete abgeschossen worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte im Sender 1+1, die Aufnahme zeige tatsächlich, dass die iranische Seite von Anfang an gewusst habe, "dass unser Flugzeug von einer Rakete abgeschossen wurde". Er wiederholte seine Forderung, die Flugdatenschreiber müssten in Kiew ausgewertet werden. Der Iran hatte das im Januar zugesagt, dies aber später wieder zurückgenommen.