In Österreich hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat den Nationalrat ersucht, die Immunität von FPÖ-Chef Norbert Hofer aufzuheben. Wie Hofer selbst mitteilte, seien der Anlass Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit der Vergabe eines Aufsichtsratspostens bei der staatseigenen Autobahngesellschaft Asfinag.

Wie der österreichische Sender ORF berichtet, stellten die Behörden nach Angaben Hofers einen Zusammenhang zwischen einer Geldspende von 20.000 Euro des neuen Aufsichtsratsmitglieds Siegfried Stieglitz an den Verein Austria in Motion und seiner Ernennung her. Austria in Motion gilt als FPÖ-nah. Hofer teilte mit, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen. "Ich habe bei der Bestellung von Aufsichtsräten stets nach Kriterien der Eignung der Personen gehandelt", sagte der FPÖ-Chef. Zum Zeitpunkt der Ernennung habe er nichts von der Spende gewusst.

Auch einen Zusammenhang mit einem teuren Essen im Palazzo Spiegelpalast in Wien, zu dem er von dem späteren Aufsichtsratsmitglied Stieglitz eingeladen worden sein soll, dementierte Hofer. "Ich habe diesen Abend nachweislich mit meiner Familie im Burgenland verbracht", sagte er.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nahm gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA keine Stellung zu dem Vorgang. Man gebe grundsätzlich keine Auskunft über einzelne Ermittlungsschritte, hieß es. Laut der Zeitung Österreich geht es um den Verdacht der Geschenkannahme durch Amtsträger. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren – und sechs Monate bis fünf Jahre Haft, wenn der Wert des Vorteils mehr als 3.000 Euro beträgt.

Hofer war von Dezember 2017 bis Mai 2019 Verkehrsminister von Österreich und ist derzeit Dritter Nationalratspräsident.