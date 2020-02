Die Atommacht Frankreich hat von Europa gefordert, die eigene Sicherheit stärker in die Hand zu nehmen. In seiner Grundsatzrede zur Atomwaffendoktrin Frankreichs hat Staatschef Emmanuel Macron den Europäern einen "strategischen Dialog" über die atomare Abschreckung angeboten. Europäische Partnerländer könnten sich an entsprechenden französischen Militärübungen beteiligen, sagte Macron am Freitag in Paris, Ziel sei eine "echte strategische Kultur zwischen den Europäern".



Für Partner, die dies wollten, könne man "ein bisschen die Bücher öffnen", hieß es zuvor aus dem Präsidentenamt. Die Europäer können sich angesichts des nuklearen Wettrüstens nicht mehr "auf eine Rolle als Zuschauer" beschränken, sagte Macron. Der Franzose tritt seit längerem für eine europäische Verteidigung ein, die eigenständiger und damit unabhängiger von den USA ist.

Außerdem sprach sich Macron für einen gemeinsamen europäischen Vorstoß für eine "internationale Agenda zur Rüstungskontrolle" aus. Die Europäer sollten in Verhandlungen über einen künftigen INF-Vertrag über ein Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen einbezogen sein.



Sie müssten begreifen, dass sie "in Ermangelung eines rechtlichen Rahmens" schon bald ein neues Wettrüsten mit konventionellen und sogar atomaren Waffen "auf ihrem eigenen Boden" erleben könnten, sagte er mit Blick auf den Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag mit Russland zur Begrenzung atomar bestückbarer Mittelstreckenraketen.

Frankreich hat knapp 300 Atomsprengköpfe

Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte hält jeder französische Staatspräsident traditionell eine solche Rede einmal während der fünfjährigen Amtszeit. An dem Termin in Paris nahmen zahlreiche Gäste teil, unter anderem angehende französische Offiziere sowie militärische Vertreter verschiedener Staaten.



Ziel Macrons sei explizit nicht, dass sich Deutschland oder andere Partner eigene Atomwaffen zulegen müssten, hieß es vorab in Paris. Frankreich strebe auch nicht an, dass Partner an ihren Abmachungen mit Washington rütteln sollen. "Einige könnten denken, dass wir uns als Alternative zu den Amerikanern anbieten. Das ist nicht der Fall."

Seit dem Brexit ist Frankreich die einzige Atommacht in der Europäischen Union. In mehreren EU-Staaten lagern jedoch amerikanische Atombomben, die gegebenenfalls von den Luftwaffen dieser Länder ins Ziel getragen werden sollen. So sind in Deutschland etwa 20 Atombomben auf dem Fliegerhorst Büchel stationiert, deren Modernisierung demnächst ansteht.

Frankreich verfügte bislang über rund 300 Atomsprengköpfe und liegt damit weltweit auf Platz drei hinter Russland und den USA. Wie Macron in seiner Rede sagte, hat Frankreich sein Atomwaffenarsenal zuletzt allerdings reduziert. Es verfügt seinen Angaben zufolge mittlerweile über weniger als 300 Atomsprengköpfe. 2009 ist Frankreich in die integrierte Kommandostruktur des Nato-Militärbündnisses zurückgekehrt, war bei der Nuklearen Planungsgruppe aber außen vor geblieben. Französische Atomwaffen blieben damit unter nationaler Kontrolle.

Befürworter einer atomaren Abschreckung argumentieren, dass ein gegnerischer Angriff durch das Drohen mit Atomwaffen verhindert werden könne. Das gegenseitige Drohen mit nuklearen Waffen verhindere so Krieg und sichere den Frieden.