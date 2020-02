Frankreichs Regierung plant, die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron per Dekret und damit ohne Parlamentsabstimmmung durchzusetzen. Damit wolle die Regierung dieser "Episode des Nicht-Diskutierens" ein Ende setzen, kündigte Premierminister Edouard Philippe mehreren französischen Medien zufolge an. Die nur selten genutzte Verfassungsklausel 49-3 erlaubt der Regierung, das Parlament zu umgehen.

In der Nationalversammlung wird seit mehr als zehn Tagen über die Rentenreform diskutiert, mit der die 42 Einzelsysteme abgeschafft werden und das System vereinfacht werden soll. Bislang variieren Renteneintrittsalter und Pensionsleistungen. So können beispielsweise Bahnangestellte wesentlich früher in Rente gehen als andere Beschäftigte. Macron hält das System für unfair und zu teuer. Er will auf Rentenpunkte umstellen, die für alle Franzosen gleichermaßen gelten sollen.

Die geplante Reform hat zu den längsten Streiks in Frankreich geführt: Aus Protest wurde knapp sieben Wochen lang der Nah- und Fernverkehr lahmgelegt. Sollte die Opposition kein Misstrauensvotum gegen das Dekret einlegen, gilt die Reform automatisch als angenommen. Der sozialistische Präsident François Hollande hatte auf diese Weise 2006 die umstrittene Arbeitsmarktreform durchgesetzt.