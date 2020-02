Die Stimmung ist schlecht. Nach der EU hat nun auch der britische Staatsminister Michael Gove ein Konzept zu den bevorstehenden Gesprächen für ein Freihandelsabkommens vorgelegt. Die sollen am Montag beginnen, doch Fachleute erwarten, dass die Verhandlungen aus politischen Gründen erst mal scheitern müssen, bevor sich beide Seiten zusammenraufen. Die Verhandler in London und Brüssel nehmen derzeit Maximalpositionen ein und machen sich gegenseitig Vorwürfe.



Gove kündigte vorsorglich schon mal an, dass Großbritannien die Gespräche im Juni abbrechen werde, sollten die Rahmenbedingungen für einen Deal nicht geklärt sein. Und es ist auch wieder die Drohung mit einem No Deal, die dann angeblich den Triumph der britischen Forderungen einbringen würde.

Im Kern geht es jetzt um die Wettbewerbsposition, die Großbritannien und die EU auf Dauer einnehmen. In der politischen Erklärung hatten beide Seiten deshalb vereinbart, dass sie "die am Ende der Übergangsphase geltenden gemeinsamen hohen Standards mit Blick auf Staatshilfe, Wettbewerb, sozial- und arbeitsrechtliche Standards, Umwelt, Klimawandel und relevante Steuerfragen" einhalten wollten. Die britische Regierung sagt nun, das seien lediglich Ambitionen gewesen, aber keine Vereinbarungen nach international geltendem Recht. Der Verhandlungsführer der EU, Michel Barnier, indessen besteht auf der Vereinbarung als Basis eines künftigen Abkommens.



Zu tief miteinander verflochten

Die britische Regierung will die Freiheit haben, um ihrer Wirtschaft – zum Beispiel mit Staatshilfen – unter die Arme zu greifen zu können. Sie will regulatorische Freiheit – zum Beispiel im Lebensmittelrecht –, um für neue Freihandelsabkommen auf Bedingungen anderer Länder – zum Beispiel den USA – eingehen zu können. Und weil die britische Regierung möchte, dass Großbritannien gegenüber der EU als Investitionsstandort zukünftig besser dasteht, will man stringente Vorschriften, die in der EU gelten, nicht einhalten müssen.



Die EU hingegen fürchtet, dass Mindeststandards, die in der EU gelten, um Arbeitnehmer, die Gesundheit der Bürger und die Umwelt zu schützen – und den Unternehmen Kosten aufbürden –, von den Briten unterlaufen werden. Sie will daher Großbritannien so weit wie möglich auf die EU-Vorschriften festnageln.

Großbritannien pocht darauf, dass die laxen Regeln der Welthandelsorganisation WTO oder ähnliche Vereinbarungen, die die EU zum Beispiel mit Kanada und Japan getroffen hat, ausreichen sollten. In der Tat hat die EU (außer der Schweiz) Freihandelsabkommen abgeschlossen, die auf den Vereinbarungen der WTO basieren, oft mit zusätzlichen Regelungen, um technische Handelsbarrieren zu senken. Aber Großbritannien handelt mit der EU zehnmal so viel wie Kanada mit der EU. Großbritannien ist als direkter Nachbar und ehemaliges Mitglied der EU tief mit der EU-Wirtschaft verflochten. Was Großbritannien mit seiner Wirtschaft macht, hat daher viel stärkere Auswirkungen auf die EU, als Maßnahmen, die Kanada oder Japan auf der anderen Seite des Erdballs ergreifen.

Das erklärt zum Beispiel den Streit um unerlaubte Staatshilfen. Anders als nach den WTO-Regeln beziehen sich die EU-Regeln zur Staatshilfe nicht nur auf Güter, sondern auch auf Dienstleistungen. Über unerlaubte Staatshilfe wird sich nicht im Nachhinein beschwert (ex-post), sondern Staatshilfen, Fusionen und Übernahmen müssen nach EU-Regeln im Vorfeld abgesegnet werden (ex-ante). Das alles gilt im Ceta-Abkommen der EU mit Kanada nicht. Dort wurde lediglich vereinbart, dass sich beide Seiten alle zwei Jahre über Subventionen informieren, und Auskunft erteilt wird, wenn es Beschwerden gibt. In einem Konsultationsverfahren sollen Streitfälle geschlichtet werden, was aber unverbindlich ist.