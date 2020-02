Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht zum Sonntag mehrere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Unter anderem sei ein militärischer Stützpunkt der islamistischen Hamas im Zentrum des Streifens getroffen worden, teilte ein Armeesprecher mit. Die israelischen Streitkräfte hätten damit auf einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen heraus am Samstagabend geantwortet. Über eventuelle Verletzte wurden keine Angaben gemacht.

Die zuständige Behörde Cogat teilte zudem mit, nach dem Raketenbeschuss habe Israel sich dazu entschlossen, die geplante Ausweitung der Fischereizone, die Einfuhr von Zement und die erneute Vergabe von Einreisegenehmigungen für 500 Geschäftsleute zu stoppen.



Die Fischerkommission in Gaza hatte am Freitag erklärt, Israel erlaube den Fischerinnen und Fischern wieder, 15 Seemeilen (rund 28 Kilometer) statt zuletzt zehn Seemeilen (gut 18 Kilometer) weit hinaus aufs Meer fahren. Die Fischerei ist wichtig für die Versorgung der Zivilbevölkerung in dem blockierten Küstenstreifen.

In den vergangenen Tagen hatte es nach einer leichten Beruhigung im Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinenserinnen und Palästinensern im Gazastreifen ausgesehen. Israelische Medien berichteten vermehrt über Bemühungen Israels und der im Gazastreifen herrschenden Hamas um eine Waffenruhe.

Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Zwischen Israel und militanten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen kommt es immer wieder zu Zusammenstößen. Unterhändler Ägyptens und der Vereinten Nationen setzen sich regelmäßig für eine Beruhigung der Lage ein.