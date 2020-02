Auf mehreren griechischen Ägäisinseln sind die Bewohnerinnen und Bewohner in einen Generalstreik getreten, um gegen den Bau neuer Flüchtlingslager zu demonstrieren. Alle Regional- und Kommunalbehörden sowie die meisten Geschäfte auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos bleiben geschlossen. Wie das Staatsfernsehen ERT berichtete, stehen die Streiks unter dem Motto "Wir wollen unsere Inseln zurück". Zu den Streiks haben die örtlichen Gewerkschaften, Kommunen sowie der Verband der Staatsbediensteten aufgerufen.

Auf der Insel Lesbos kam es während des Streiks zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, als kleine Gruppen von Demonstrierenden Steine auf Polizisten warfen und diese mit Tränengas und Blendgranaten reagierten. Am Dienstag versuchten Beamte auf Chios und Lesbos, Straßensperren von Einwohnerinnen und Einwohnern zu beenden, die versuchten, den Bau der neuen Lager zu verhindern. "Wir befinden uns in einer Kriegssituation", sagte der örtliche Pfarrer, Pater Stratis.

Die konservative Regierung in Athen löste Empörung aus, als sie nach wochenlangen erfolglosen Gesprächen mit den örtlichen Behörden Baumaschinen und Hunderte Bereitschaftspolizisten nach Lesbos und Chio entsandte. Die Polizei habe "Waffen, wir haben unsere Herzen und Seelen", sagte Pater Stratis. Viele Bewohner und Bewohnerinnen der Inseln beschweren sich über die Anwesenheit von mehreren Tausend Geflüchteten, die nach ihrer Auffassung Sicherheit und öffentliche Gesundheit bedrohen. "Wir nehmen Kriegsflüchtlinge auf, aber die Kriminellen sollten gehen", sagte Pater Stratis. Athen soll dafür sorgen, dass die Migranten, die täglich aus der Türkei zu diesen Inseln übersetzen, nach ihrer Registrierung zum Festland gebracht werden, fordern die Bewohner der Inseln.

Rund 38.000 Flüchtlinge sitzen auf den Ägäisinseln fest

Derzeit sitzen auf fünf griechischen Ägäisinseln mehr als 38.000 Menschen in überfüllten Lagern fest – nach Einschätzung von Hilfsorganisationen unter unmenschlichen Zuständen. Tatsächlich sind die Lager nur für rund 6.200 Menschen ausgerichtet. Im vergangenen Jahr verzeichnete Griechenland die höchste Zahl neu ankommender Flüchtlingen in Europa. Die Regierung von Kyriakos Mitsotakis hat angesichts dieser Zustände das Asylverfahren beschleunigt und will nun neue Registrier- und Abschiebelager öffnen.

Bis Mitte des Jahres will die griechische Regierung mit dem Bau von neuen abgeriegelten Flüchtlingslagern fertig sein. Nach Angaben von Migrationsminister Notis Mitarachi sollen in den neuen Einrichtungen 20.000 Asylbewerberinnen und -bewerber für eine Dauer von maximal drei Monaten untergebracht werden. Die Geflüchteten sollen die neuen Lager nicht mehr unkontrolliert verlassen können. Zudem sollen die Asylverfahren beschleunigt werden.

Ministerpräsident Mitsotakis wandte sich bereits im staatlichen Sender ERT direkt an Migranten, die überlegen, auf die Ägäisinseln überzusetzen: "Ich schicke eine klare Nachricht an diejenigen, die wissen, dass sie keinen Anspruch auf Asyl haben: Kommt nicht." Das Geld, das diese Menschen an die Schleuser zahlten, nütze nichts, sagte der Regierungschef. Diese Schleuserroute führe nicht zum griechischen Festland und danach nach Europa, sagte er. "Diese Route endet auf den Inseln der Ägäis, und danach geht es zurück (in die Türkei)."

Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, kritisierte den Bau der neuen Lager als Eingeständnis für "das Scheitern des EU-Türkei-Deals von 2016". Sie forderte die Schließung der bestehenden Flüchtlingslager und die Aufnahme der Flüchtlinge durch die EU-Staaten.