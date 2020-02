Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Dann sollen wohl Roboter die Arbeit machen Seite 2 — Die Schlachter sind sauer

Der junge Einwanderer Sushi Patel hatte Glück. Er kam mit seiner Frau aus Uganda, und in Großbritannien wurden sie mit offenen Armen empfangen. Patel war zwar kein ausgebildeter Facharbeiter, aber er war fleißig. Die beiden ließen sich nördlich von London nieder und bauten langsam eine Kette kleiner Tante-Emma-Läden auf. Das war in den Sechzigerjahren.

Solche Geschichten wird es nicht mehr geben, denn Patels Tochter, die britische Innenministerin Priti Patel, hat gerade den Vorschlag für ein neues Einwanderungsgesetz veröffentlicht. Ungelernte Arbeiter kommen damit nicht mehr ins Land, egal ob aus der EU oder aus anderen Ecken der Welt. Ab kommendem Jahr soll ein neues Punktesystem gelten. Es bevorzugt allerdings Männer oder Frauen, die mindestens auf dem Niveau des Abiturs (A-level) ausgebildet sind, vorzugsweise "Wissenschaftler, Ingenieure, Akademiker und andere Hochqualifizierte", wie es die Regierung formuliert.

Dass die britische Wirtschaft aber Hunderttausende von Arbeitern braucht, die einfache Knochenarbeit verrichten, ignoriert das Gesetz. Das Modell enthält keine Option, die dem Bedarf an billigen Arbeitskräften entgegenkäme. Selbst eine noch von der ehemaligen Premierministerin Theresa May vorgesehene Übergangsregelung wurde gestrichen. Die britische Regierung demonstriert Stärke, denn in zwei Wochen beginnen die Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen. Das Signal: Wir setzen die Versprechungen des Brexits um.



70 Punkte sammeln für ein Arbeitsvisum

Das ist leichter gesagt als getan. Bisher kamen vor allem Polinnen, Rumänen und Bulgarinnen und leisteten die harte manuelle Arbeit. Das soll sich – wegen des Brexits – nun ändern. Die Zahl der EU-Bürger im Land ist seit 2017 bereits von 3,7 auf 3,6 Millionen gesunken, zeigen Daten des Office for National Statistics. Mit dem neuen Einwanderungsgesetz wird sich diese Entwicklung beschleunigen.



Irgendjemand aber wird die Arbeit machen müssen. Seit 2004 ist die Zahl der außereuropäischen Einwanderer zwar um 2 Millionen auf 5,7 Millionen gestiegen. Sie kommen jedoch meist, um zu ihren Familien zu ziehen, und nicht, um Blumenkohl auf den Feldern zu ernten. Das zeigt der jüngste Bericht des Migration Observatory. Die Regierung will nun die Reform erzwingen: Die Wirtschaft soll nicht mehr nur Billigarbeitskräfte aus der EU anheuern, sondern die "wirtschaftlich inaktiven" Menschen im Land ausbilden und automatisieren, sprich die Produktivität der Wirtschaft steigern.



Daher sieht der Vorschlag für das neue Einwanderungsgesetz Folgendes vor:

Einwanderer, egal ob aus der EU oder nicht, müssen sich mit 70 Punkten qualifizieren, um ein Arbeitsvisum zu erhalten: 20 Punkte gibt es, wenn man ein Arbeitsplatzangebot eines britischen, registrierten Arbeitgebers vorweisen kann, was die Masse der Arbeitsuchenden aus Osteuropa nicht kann; 20 Punkte gibt es für Fachkenntnisse für einen bestimmten Job; Englischkenntnisse "auf entsprechendem Niveau" bringen 10 Punkte; wer weniger als 23.039 Pfund Jahreslohn verdient (umgerechnet rund 26.000 Euro), erhält keine Zusatzpunkte. Die gibt es erst ab einem höheren Lohn.