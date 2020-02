"Du hast mich da reingeritten, du und deine Mutter", fauchte Hosni Mubarak in den dramatischen Stunden nach seinem Sturz seinen Sohn Gamal an. "Ihr habt meinen Platz in der Geschichte Ägyptens ruiniert", sagte er noch. Dreimal hatte sich der alte Autokrat 2011 während des 18-tägigen Volksaufstands am Nil mit versteinerter Miene und tiefen Augenrändern in nächtlichen Fernsehansprachen an seine rebellischen Landsleute gewandt. Dreimal, daran erinnern sich die Ägypter gut, lehnte Mubarak einen raschen Rücktritt ab – obwohl ihn sein Sohn Gamal und seine Frau Suzanne dazu drängten. Nun ist der 91-Jährige am Dienstag nach einer Operation auf der Intensivstation des Kairoer Militärhospitals am Nilufer gestorben. Zurück bleibt die Erinnerung an einen Machthaber, der während des Arabischen Frühlings vor neun Jahren mit störrischen Fernsehauftritten das Volk mehr und mehr in Rage brachte.



Am Ende forderten die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz sogar seinen Tod am Galgen – für den Schießbefehl auf die Demonstranten, für die Ausplünderung des Landes und die jahrzehntelange Tyrannei. Erst am 11. Februar 2011 gab er schließlich auf und ließ sich nach Scharm al-Scheich ausfliegen. 850 Menschen waren bis dahin bei den landesweiten Unruhen gestorben, die meisten erschossen von Scharfschützen der Polizei. Mehr als 6.500 Menschen wurden verletzt, auffallend viele durch Schrotkugeln in die Augen.

Mubarak stand zu Abdel Fattah al-Sissi

Inzwischen ist die Erinnerung an dieses dramatische Finale des Arabischen Frühlings am Nil genauso verblasst wie die damaligen Forderungen der Volksmassen nach "Brot, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit". Ganze zwölf Monate lang regierte der demokratisch gewählte Nachfolger Mubaraks, der Muslimbruder Mohammed Mursi, der 2018 nach sechs Jahren Kerker an den Folgen seiner Haftbedingungen starb. Grundlage dafür war der im Juli 2013 durchgeführte Putsch, angeführt von dem damaligen Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sissi, der sich und die Armee mit Gewalt an die Macht zurückbrachte. Viele verfemte Mitstreiter Mubaraks tauchten danach wieder auf. Auch der 2011 verhaftete Alt-Präsident, der wegen seines Schießbefehls auf die Demonstranten und wegen Korruption vor Gericht stand, wurde im März 2017 von allen Vorwürfen freigesprochen.

Und so lebte Mubarak bis zuletzt zurückgezogen in der Familienvilla im Stadtteil Heliopolis. In die Politik Ägyptens mischte er sich nicht mehr ein, auch wenn er keinen Zweifel daran ließ, dass er Ex-Feldmarschall Sissi für den Richtigen an der Spitze des 100-Millionen-Volkes hielt.

Kein Mann spontaner Eingebungen

Bis vor wenigen Wochen noch folgte er einem strikten Tagesplan, den er auch in seinen 30 Jahren als Ägyptens Staatschef stets praktiziert hatte. Mubarak war kein Mann spontaner Eingebungen, charismatischer Auftritte, mitreißender Visionen und zündender Programme. Er bevorzugte das Gewohnte und pflegte die staatsmännische Routine, die ihn am Ende auch die Wucht des Arabischen Frühlings unterschätzen ließ. Selbst auf dem Höhepunkt der Unruhen begann er seinen Arbeitstag pünktlich früh um sechs Uhr, ging die wenigen Schritte von seiner Wohnung in sein Amtszimmer, immer mit makellos gefärbtem Haar und blauem Anzug, als würde es im Land keine Proteste geben.

Dabei hatte Mubaraks unprätentiöser Charakter in den ersten Jahren nach dem aufwühlenden Mord an dem Vorgänger Anwar al-Sadat zunächst beruhigend und wohltuend auf das traumatisierte Volk gewirkt. Zudem versprach der Ex-Luftwaffengeneral 1981 bereits in den ersten Wochen seiner Präsidentschaft, nach zwei Amtszeiten seinen Hut zu nehmen. Doch drei Jahrzehnte später wollte er noch immer nicht die Macht abgeben, mit Folgen. Weit über die Hälfte aller Ägypter kannten Hosni Mubarak nur als Staatsoberhaupt. Und so war es auch vor allem der Nachwuchs, der 2011 den Protestzug gegen ihn und seine alte Garde anführte.