Die Technologie, mit der wir in der Zukunft Nachrichten verschicken, Apps benutzen und telefonieren werden, wird zum Gegenstand eines Großmachtkonflikts. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz streiten Amerikaner mit Chinesen über die 5-G-Netze der Zukunft. Und Europa steht an der Brandlinie dieses Konflikts. Es geht um den chinesischen Konzern Huawei, der sein System weltweit zu günstigen Preisen anbietet. Vielleicht zum ersten Mal in der modernen Geschichte löst ein ziviles Geschäftsangebot eine geopolitische Krise aus. Die Europäer stürzt es in ein Riesendilemma.

Im vollbesetzten Saal des Bayerischen Hofs warnt der amerikanische Außenminister Mike Pompeo die Nato-Verbündeten vor dem Kauf der Huawei-Anlagen für ihre Netze. Er schimpft das chinesische Angebot ein "trojanisches Pferd", das die Idee des Westens selbst bedrohe. Pompeo sagt, Amerika wolle mit der EU gemeinsam die Freiheit verteidigen. Die Amerikaner gehen mit viel Emotion und viel Nachdruck in die Debatte, die für sie Teil eines viel größeren Konflikts ist.

Der neue globale Gegner, so sagen in München fast alle US-Politiker, sitze nicht in Moskau, nicht im Nahen Osten, sondern in Peking. Mit China sehen sich die Geopolitiker in Washington in einer neuen epochalen Auseinandersetzung. Dazu gehören für sie der Handelskrieg, die Aufrüstung im Pazifik, das neue Wettrüsten mit Hyperschall-Raketen und Anti-Raketen-Systemen – und eben der Streit um Huawei.

Eine strategische Technologie

Die Chinesen protestieren gegen die Gleichsetzung von Huawei-Technologie mit Waffen. In München sagt Fu Ying, stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Volkskongresses, China habe jahrelang die Systeme des Westens gekauft und keine Angst gehabt, dass diese Systeme China verändern können. China würde US-Technologie in Schlüsselsystemen der künstlichen Intelligenz nutzen. Deshalb verstehe sie die amerikanische "Paranoia" nicht. Sie geht bei der Replik natürlich über die Kernfrage hinweg, dass die 5-G-Cloud viel mehr als alle Vorgängersysteme eine strategische Technologie ist.

Auf den chinesischen Einwand keilt der republikanische Senator Lindsey Graham zurück, Huawei sei eine Gefahr für die USA und die ganze Welt und wer immer sich mit dem Unternehmen einlasse, "brenne alle Brücken hinter sich nieder". Da war sie, die Warnung an die Europäer von einem Parteigänger Donald Trumps. Doch sie kam nicht nur von dort. Nancy Pelosi, demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, sagt in netteren Worten genau dasselbe: "Wer Menschenrechte und Freiheit respektiert, arbeitet nicht mit Huawei." Dies ist keine fixe Idee von Donald Trump, bei Huawei herrscht ein allamerikanischer Konsens.

Das macht es für die Europäer nicht einfacher. In der amerikanischen Delegation hört man den Unmut über die Entscheidung Großbritanniens, Huawei für weniger kritische Teile des britischen Netzes zuzulassen. Damit ist die "besondere Beziehung" zu London, von der der britische Premier Johnson neulich schwärmte, schon mal angekratzt.

Entscheidend für die EU wird die deutsche Haltung sein. Die Grünen, die FDP und die SPD sind überwiegend gegen die Beteiligung von Huawei am Ausbau des deutschen Netzes. Die CDU/CSU ist gespalten, die Kanzlerin möchte den Chinesen die Tür nicht vor der Nase zuschlagen. Dahinter steht die Befürchtung, dass China sich revanchieren könnte. Chinesische Politiker haben die Deutschen schon mehrfach gewarnt, dass ein Ausschluss von Huawei einen Ausschluss deutscher Produkte vom chinesischen Markt zur Folge haben kann. Auch sagte Wolfgang Schäuble in München, dass man weder den Amerikanern noch den Chinesen folgen, sondern einen Weg dazwischen finden wolle.

Doch ist Äquidistanz sicher keine Antwort, die die Amerikaner beruhigen würde. Den Deutschen wird es schwer fallen, aus dem amerikanisch-chinesischen Zusammenprall unbeschadet herauszukommen. Huawei steht für viele Konflikte dieser Art, die auf alle Europäer zukommen. Deshalb, meint ein Bundestagsabgeordneter am Rande der Konferenz, wäre es auch am besten, wenn man auf den Druck nicht mit einer besonderen deutschen Lösung reagieren würde. Die USA und China sollten von allen EU-Ländern die gleiche Antwort bekommen.