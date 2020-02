Viel ist vor dieser Eskalation gewarnt worden – und nun übertölpelt sie ausgerechnet diejenigen, die am lautesten warnten: In der Nacht zu Freitag wurden in Idlib im Norden Syriens mindestens 33 türkische Soldaten durch Luftangriffe getötet. Ob es Kampfjets des syrischen Regimes oder seiner russischen Verbündeten waren, die die Bomben abwarfen, ist unklar. Sicher ist, dass die Türkei diesen Angriff nicht unbeantwortet lassen kann. Nicht zuletzt, weil der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan persönlich seinen Gegnern in Syrien zuletzt immer deutlicher gedroht hatte: Sollten sie weitere türkische Soldaten töten, wäre er im Zweifel gar bereit für einen offenen Krieg nicht nur mit Syrien, sondern auch mit Russland.

Doch was seine Gegner abschrecken sollte, stellt Erdoğan nun bloß. Denn tatsächlich hat die Türkei ihnen in Syrien langfristig kaum etwas entgegenzusetzen, weder militärisch noch politisch. Zwar ist das türkische Militär der syrischen Armee am Boden weit überlegen. Das zeigte sich gerade im Laufe der vergangenen Woche, als sie die syrische Offensive auf Idlib an mehreren strategisch wichtigen Orten zurückdrängte. Doch heißt der eigentliche Gegner hier nicht Baschar al-Assad, Syriens Machthaber, sondern Wladimir Putin.

Nur dank der russischen Luftwaffe hat Assad es überhaupt geschafft, bis auf Idlib den Großteil Syriens wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Und es wären russische Kampfjets, die Erdoğan im Zweifel vom Himmel holen lassen müsste, um sein Ziel durchzusetzen, in Idlib weiter die Oberhand zu behalten. Dieser Gegner aber ist für die Türkei zu groß. Und deshalb wirken nun, da die Eskalation da ist, Erdoğans Warnungen wie ein Bluff. Der allerdings hat weitreichende Folgen: für die notleidenden Menschen in Idlib und für Europa.



Idlib - Nato fordert Deeskalation Russland und Syrien müssten ihre Offensive in Idlib stoppen, sagte Generalsekretär Stoltenberg. Nach einem Luftangriff hatte Ankara ein Sondertreffen eingefordert. © Foto: Reuters TV

Auf volles Risiko gegangen

In Idlib harren derzeit rund drei Millionen Zivilisten aus, viele von ihnen wiederholt vertrieben aus anderen Teilen Syriens. Hunderttausende sind vor den syrischen und russischen Bombardements der vergangenen Wochen bis an die türkische Grenze geflohen – die für sie dicht ist. Hunderttausende haben bei Minusgraden nur eine Zeltplane über dem Kopf. Eskalieren die türkisch-russischen Spannungen weiter, könnte gerade ihre Verletzlichkeit zu einer Waffe werden.

Den Vereinten Nationen gelingt es schon in diesen Tagen nur notdürftig, die Menschen mit Wasser, Essen und Decken zu versorgen. Doch es bräuchte wohl nicht mehr als ein Dutzend Luftschläge auf die Feldwege, über die die Hilfstransporte die Notleidenden erreichen, und der Hilfseinsatz wäre am Ende. Es bliebe den Schutzsuchenden – mehr als 60 Prozent sind Kinder – kaum etwas anderes übrig, als die türkische Grenze zu stürmen. Für Präsident Erdoğan, der der türkischen Bevölkerung bloß keine weiteren Flüchtlinge "zumuten" will, wäre das ein politischer Gau.

Die türkische Führung sieht sich mit dem Rücken zur Wand. Auch deshalb ist Präsident Erdoğan in den vergangenen Wochen wohl auf volles Risiko gegangen. Bis Ende Februar sollte sich die syrische Armee auf alte Frontlinien zurückziehen, sonst sei man zum Krieg bereit, hatte Erdoğan verkündet. Nach dem Angriff aus der Nacht bleibt für das Ultimatum nur noch ein Tag.



In jedem Fall gewinnt die Skrupellosigkeit

Noch ist nicht ausgemacht, welches Ausmaß der türkische Gegenschlag annehmen wird – ob es tatsächlich gegen Russland gehen wird, vielleicht gegen Assads Truppen abseits der Front von Idlib. In der Nacht beschoss die türkische Armee vorerst syrische Stellungen in Idlib. Das weitere Vorgehen dürfte auch davon abhängen, ob Ankara noch Unterstützer findet. Auf Ersuchen der Türkei kam am Freitagmorgen bereits der Nato-Rat zusammen. Doch vorerst bietet das Bündnis wenig mehr als Beistandsbekundungen. Dass der Westen der Türkei in Syrien militärisch zur Seite springt, ist indes äußerst unwahrscheinlich. Die Türkei, so sieht man es in Brüssel, Washington und Berlin, hat sich durch Erdoğans Starrköpfigkeit selbst in diese Lage manövriert.

Einen Trumpf versucht die Türkei noch zu spielen: Noch in der Nacht kündigten türkische Offizielle auf Twitter an, zwar nicht die Ostgrenze für die Notleidenden in Idlib, aber die Westgrenze gen Europa für Flüchtlinge zu öffnen. Das soll die Europäer wohl unter Druck setzen, der Türkei beizuspringen. Tatsächlich machten sich schon Geflüchtete auf den Weg in die Grenzgebiete. Doch in der EU gibt man sich erbarmungslos: Die Grenzen würden zusätzlich gesichert. Einen Treck wie 2015 hält man kaum wieder für möglich.

Am Freitagmorgen telefonierte Präsident Erdoğan auch mit dem russischen Präsidenten Putin. Man wolle sich zeitnah doch treffen, um die Lage diplomatisch zu klären, hieß es danach vage. Man muss hoffen, dass so ein Gipfel zustande kommt. Es kann keinen guten Kompromiss für Idlib geben, schließlich gewinnt hier in jedem Fall die Skrupellosigkeit. Doch für die Menschen, die in Idlib in der Falle sitzen, ist ein Kompromiss lebensrettend.