Die bei einem syrischen Luftangriff in Idlib getöteten türkischen Soldaten waren nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mit der Al-Kaida-nahen islamistischen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) unterwegs. Die HTS hätte in Idlib einen Angriff auf die syrischen Regierungstruppen versucht, woraufhin die syrische Armee mit einem Luftangriff reagierte. Dabei sind laut Russland "auch türkische Militärangehörige, die sich unter den Kampfeinheiten der terroristischen Gruppen befanden", unter Beschuss der syrischen Soldaten gekommen.

Die türkische Seite habe die Präsenz ihrer Truppen bei Idlib nicht mitgeteilt. Diese hätten sich laut Verteidigungsministerium "nicht dort aufhalten dürfen". Es seien keine Kampfflugzeuge des russischen Militärs eingesetzt worden. Laut offiziellen Angaben sind 33 türkische Soldaten bei dem Angriff getötet worden, 36 weitere wurden verletzt.



Die Türkei startete daraufhin Gegenangriffe in Idlib, wie ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mitteilte. Erdoğan forderte internationalen Beistand. "Wir rufen die gesamte internationale Gesellschaft dazu auf, ihre Pflichten zu erfüllen", hieß es in einer Mitteilung der Regierung. Der Nordatlantikrat der Nato kommt deshalb an diesem Freitag zu einem Sondertreffen zusammen. Die Türkei habe um dieses Treffen unter Artikel 4 der Nato-Verträge gebeten, teilte das Militärbündnis mit. Artikel 4 besagt, dass jeder Alliierte jederzeit um Beratungen bitten kann, wenn seiner Meinung nach "die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist".

Idlib ist eines der letzten großen Rebellengebiete in Syrien. Die Türkei unterstützt die islamischen Rebellengruppen, während Russland die Schutzmacht der Armee des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ist. Das zuletzt geschlossene Abkommen einer Deeskalationszone sah eine Waffenruhe vor. In den vergangenen Wochen rückte das syrische Militär immer weiter in die betroffenen Gebiete vor. Mehrere türkische Soldaten waren bei Angriffen getötet worden.