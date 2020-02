US-Präsident Donald Trump hat sich nach dem Freispruch im Amtsenthebungsverfahren bei einer etwa einstündigen Ansprache im Weißen Haus feiern lassen. "Es ist ein Fest", sagte er vor Unterstützern, Kabinettsmitgliedern, hochrangigen Republikanern und seinem Verteidigerteam. Aus Sicht der Demokraten ist Trumps Freispruch dagegen wertlos.

"Wir sind durch die Hölle gegangen, unfairerweise, (wir) haben nichts falsch gemacht", sagte Trump. Das Vorgehen gegen ihn sei eine "Schande" gewesen. "Es war böse, es war korrupt", sagte Trump. Er sprach von einem "falschen, faulen Deal von einigen bösen und kranken Menschen". Die Demokraten seien "boshaft und gemein". Den demokratischen Impeachment-Anklageführer Adam Schiff beschimpfte Trump als "boshafte und furchtbare Person".

Der US-Senat, in dem Trumps Republikaner die Mehrheit haben, hatte den Präsidenten am Mittwoch von allen Anklagepunkten im Impeachment-Verfahren freigesprochen. Nach monatelangen Ermittlungen und einem fast dreiwöchigen Prozess im Senat ist das Amtsenthebungsverfahren damit vorbei. Der Streit zwischen den politischen Lagern geht jedoch unvermindert weiter.

Der Präsident hatte sich bereits am Donnerstagmorgen bestens gelaunt beim traditionellen Nationalen Gebetsfrühstück in Washington gezeigt. Auch dort machte er den Demokraten wegen des Impeachment-Verfahrens schwere Vorwürfe. Einige "sehr unehrliche und korrupte Leute" hätten ihm, seiner Familie und dem Land schwere Qualen zugefügt, sagte er. Er beklagte: "Sie haben alles Mögliche getan, um uns zu zerstören". Damit hätten sie auch der Nation Schaden zugefügt. Mutige Republikaner hätten sich dem in den Weg gestellt.



Donald Trump kritisierte Nancy Pelosi

Trump platzierte in seiner Ansprache auch einen Seitenhieb auf die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die an der Veranstaltung ebenfalls teilnahm. Er könne Menschen nicht leiden, die ihren Glauben als Rechtfertigung für falsche Dinge nutzten. Er könne Menschen nicht leiden, die sagten, dass sie für einen beteten – wenn klar sei, dass sie das nicht täten.

Die Demokratin nannte Trumps Bemerkungen später unangemessen. "Er kann unsere Gebete wirklich gebrauchen", sagte sie. "Er kann sagen, was er will – ich bete für ihn". Pelosi sagte: "Er spricht von Dingen, von denen er wenig versteht: von Glauben und Gebeten".

Das US-Repräsentantenhaus hatte Trump mit der Mehrheit der Demokraten wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Kongress-Ermittlungen angeklagt. Damit musste sich Trump als dritter Präsident einem Amtsenthebungsverfahren im Senat stellen. Hintergrund ist die Ukraine-Affäre: Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden gedrängt haben, um die US-Präsidentenwahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen.



Die Demokraten sehen es als erwiesen an, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen die Freigabe von Militärhilfe für Kiew und ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus abhängig gemacht habe. Als das herausgekommen sei, habe Trump alles daran gesetzt, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu blockieren. Trump hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.



Weiße Haus sieht Trump vollständig entlastet

Das Weiße Haus sieht Trump durch den Freispruch im Senat nun vollständig entlastet. "Wie wir es die ganze Zeit gesagt haben, ist er nicht schuldig", sagte Trumps Sprecherin Stephanie Grisham.

Pelosi erklärte dagegen in einer schriftlichen Stellungnahme, es habe im Senat keinen richtigen Prozess mit Zeugen gegeben. Deshalb sei der Freispruch ohne Wert. Dadurch, dass die Republikaner im Senat einen fairen Prozess verhindert hätten, seien sie zu Komplizen von Trumps Vertuschung geworden. Trump sei weiterhin eine "Gefahr für Amerikas Demokratie".

Trump hat das Verfahren gegen ihn immer wieder als "Hexenjagd" verurteilt. Er wirft den Demokraten vor, sie hätten damit das Wahlergebnis von 2016 rückgängig machen wollen.