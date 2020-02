Zum Abschluss des Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump haben die Anklagevertreter den Senat aufgerufen, den US-Präsidenten wegen Machtmissbrauchs zur Verantwortung zu ziehen. Der Anklageführer, der Demokrat Adam Schiff, appellierte an die Senatorinnen und Senatoren, Trump wegen der "überwältigenden Beweise" des Amtes zu entheben. Der demokratische Kongressabgeordnete Jason Crow sagte: "Sie haben eine Pflicht zu erfüllen. Ihre Pflicht ist es, Präsident Trump zu verurteilen." Die Anklage habe bewiesen, dass Trump sein Amt missbraucht habe, um die nächste Wahl zu seinem eigenen Vorteil zu beeinflussen.



"Donald Trump hat seinen Eid verraten, die Verfassung zu schützen und zu verteidigen", sagte Schiff. Jetzt müssten die Parlamentarier ihre Amtseide erfüllen. Die Senatoren müssten den Präsidenten in beiden Anklagepunkten – Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses – schuldig sprechen, "und Donald J. Trump, den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, des Amtes entheben".

Ein Urteil im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump wird an diesem Mittwoch erwartet. Im Senat trugen Anklage und Verteidigung nun ihre Abschlussplädoyers vor. Die Verteidiger des Präsidenten wiesen die Anschuldigungen erneut zurück. Es ist damit zu rechnen, dass die Republikaner, die im Senat die Mehrheit haben, Trump freisprechen.

"Was für eine Botschaft sendet das?"

"Was für eine Botschaft sendet das?", fragte der demokratische Abgeordnete Hakeem Jeffries. Mit einem Freispruch würde der Senat Trumps Fehlverhalten durchgehen lassen. Es liege in der Hand der Senatoren, ob Trump mit seinen Machenschaften weitermachen und die nächste Wahl beeinflussen könne. Val Demings aus dem Ankläger-Team mahnte, Trump stelle weiter eine Gefahr für die Demokratie in den USA, für die Verfassung und die anstehende Präsidentenwahl im November dar.



Pat Cipollone, ein Berater Trumps im Weißen Haus, erwiderte im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen am 3. November: "Lasst das die Wähler entscheiden." Mike Purpura, einer der Rechtsberater des Präsidenten und Mitglied des Verteidigerteams, sagte, die Anklagepunkte gegen Trump seien unzulänglich und zum Scheitern verurteilt.

Das US-Repräsentantenhaus hatte Trump mit der Mehrheit der Demokraten wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen im Kongress angeklagt. Trump soll den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden gedrängt haben, um die US-Präsidentenwahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

Keine neuen Zeugen, keine Einsicht in Dokumente

Die Demokraten sehen es als erwiesen an, dass Trump von der Ankündigung solcher Ermittlungen die Freigabe von Militärhilfe für Kiew und ein Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus abhängig gemacht habe. Als das herausgekommen sei, habe Trump alles daran gesetzt, die Ermittlungen des Repräsentantenhauses zu blockieren. Trump bestreitet die Vorwürfe.



Die Entscheidung über die beiden Anklagepunkte liegt beim Senat. Um Trump des Amtes zu entheben, müssten 67 Senatoren für mindestens einen der beiden Anklagepunkte stimmen. Mindestens 20 Republikaner müssten sich dafür den Demokraten anschließen, was als sehr unwahrscheinlich gilt.

Die Demokraten hatten bis zuletzt darum gekämpft, dass bei dem Verfahren im Senat neue Zeugen vorgeladen und Regierungsdokumente angefordert werden. Die Republikaner wiesen diese Forderung am vergangenen Freitag mit ihren Stimmen jedoch endgültig ab. Die Demokraten sprachen von einer "Tragödie". Sie argumentieren, ohne einen Prozess mit Zeugen habe ein Freispruch am Ende keinen Wert.