Nach der Entscheidung in Iowa werden vermutlich mehrere Kandidaten, die schlecht abgeschnitten haben, das Ende ihrer Kampagne bekannt geben. Wer die Favoriten für die Nominierung sind, wird nach Iowa klarer werden. Der Sieger des Caucus darf auf einen Aufmerksamkeitsschub für seinen Wahlkampf hoffen. Seit zwanzig Jahren hat jeder demokratische Vorwahlsieger in Iowa auch die Nominierung gewonnen.

Die nächste Vorwahl hält am kommenden Dienstag New Hampshire an der Nordostküste der USA ab. Hier führt Bernie Sanders laut Real Clear Politics sogar mit 26,3 Prozent ganze 9,5 Prozentpunkte vor Biden. Später im Februar folgen noch die Vorwahlen in Nevada und New Hampshire, bevor am 3. März gleich 14 Bundesstaaten sowie American Samoa und die Auslandsorganisation der Demokraten an einem Tag abstimmen – darunter der bevölkerungsreichste Bundesstaat Kalifornien. An diesem sogenannten Super Tuesday könnte bereits die Entscheidung fallen, wer im November für die Demokraten gegen Donald Trump antritt.