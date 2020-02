Mit tagelanger Verspätung steht das Ergebnis der ersten Vorwahl der US-Demokraten fest. Nach Auszählung aller Stimmbezirke im Bundesstaat Iowa hat Pete Buttigieg, ein ehemaliger Bürgermeister aus Indiana, mit hauchdünnem Vorsprung den linken Senator Bernie Sanders geschlagen. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Demokratische Partei in Iowa am Donnerstagabend veröffentlichte.



"Das sind fantastische Neuigkeiten", sagte Buttigieg am nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Auf dem dritten Platz liegt die Senatorin Elizabeth Warren, dahinter auf einem schwachen vierten Platz der frühere Vizepräsident Joe Biden, der auf nationaler Ebene als Favorit gilt.



Die Vorwahl hatte bereits am Montag stattgefunden. Eine technische Panne bei der Übermittlung der Ergebnisse per App hatte zu Chaos und Verzögerungen geführt, weshalb es auch Tage nach der Wahl kein eindeutiges Ergebnis gab. Die Bundespartei hatte deshalb bereits eine Überprüfung der Abstimmung gefordert. Dies sei nötig, um Vertrauen in der Bevölkerung zu schaffen, erklärte der Vorsitzende des Nationalkomitees der Demokraten, Tom Perez.

Der Sieger aller Vorwahlen soll am 3. November gegen Präsident Donald Trump antreten. Dieser hatte die Vorwahl der Republikaner in Iowa mit mehr als 97 Prozent der Stimmen gewonnen.



Die nun veröffentlichten Zahlen sind nicht gleichzusetzen mit der Anzahl der Parteimitglieder, die sich bei der Vorwahl am Montag für die jeweiligen Kandidaten aussprachen. Die großen US-Medien führen die Zahlen an, um einen Sieger der Vorwahl zu bestimmen, da sie entscheidend für die Anzahl der nationalen Delegierten sind, die pro Kandidat zu dem Nominierungsparteitag im Sommer entsendet werden. Dort wird der endgültige Präsidentschaftskandidat gekürt. Die Zahlen der nationalen Delegierten veröffentlichten die Demokraten in Iowa zunächst nicht.