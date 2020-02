Verwirrung nach der Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa: Nach der ersten Abstimmung im Wahljahr 2020 verzögert sich die Veröffentlichung der Ergebnisse auf unbestimmte Zeit. Wie der Sender CNN berichtet, wurde den Kandidaten von der Parteispitze mitgeteilt, dass sie erst "irgendwann im Laufe des Tages" mit Zahlen rechnen könnten.



Die Ursache war zunächst nicht klar – einige nannten Probleme mit der Wahl-App, andere "Qualitätsüberprüfungen" und neue Berichtsregelungen. Die Demokratische Partei sprach allein von "Unstimmigkeiten" zwischen drei verschiedenen Datensätzen zu den Resultaten. Einen Hackerangriff schloss die Partei aus. Es solle nun lediglich sichergestellt werden, dass die Ergebnisse vor einer Veröffentlichung korrekt seien. "Die Integrität der Ergebnisse ist von größter Bedeutung", hieß es in einer Erklärung.

Trotz dieser Verzögerung erklärten sich einige der Bewerber bereits zum Sieger, darunter der frühere Vizepräsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders. "Wir fühlen uns gut, wo wir stehen, also geht es nach New Hampshire", sagte Biden mit Blick auf den Staat, in dem die nächste Vorwahl stattfindet. Er gehe mit "unserem Anteil an Delegierten" aus der ersten Vorwahl.

Donald Trump gewinnt Vorwahl der Republikaner

Seine parteiinterne Konkurrentin Elizabeth Warren hingegen meinte, das Rennen sei zu eng, um einen Sieger zu benennen. Und so nutzte die Senatorin von Massachusetts einen Großteil ihrer Rede dafür, US-Präsident Donald Trump zu kritisieren. "Die Werte eines Präsidenten sind bedeutsam, und alles, was Donald Trump wertschätzt, ist Donald Trump", sagte Warren. "Wir kennen noch nicht alle Ergebnisse heute Abend, aber heute Abend hat gezeigt, dass die Amerikaner einen Hunger nach großem strukturellen Wandel haben."

Tatsächlich gewann Trump die Vorwahl seiner Partei in Iowa mit überwältigender Mehrheit. Dieses Ergebnis war bei den Republikanern aber auch erwartet worden. Der Präsident hatte keine aussichtsreichen Herausforderer.