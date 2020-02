Der ehemalige Kommunikationsminister Mohammed Taufik Allawi ist im Irak zum designierten Ministerpräsidenten bestimmt worden. Drei irakische Amtsträger und die staatliche Nachrichtenagentur Ina berichten, dass sich die rivalisierenden politischen Kräfte im Irak auf Allawi geeinigt hätten. Er soll als neuer Regierungschef helfen, das Land aus der Krise zu führen.

Der 66-Jährige folgt auf den bisherigen Regierungschef Adel Abdel Mahdi, der Anfang Dezember zurückgetreten war. Allawi selbst veröffentlichte ein Video auf Twitter. Darin sagt er, Präsident Barham Saleh habe ihn beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Saleh hatte zuvor eine Frist bis Samstag gesetzt und angekündigt, er werde selbst einen neuen Ministerpräsidenten auswählen, wenn bis dahin niemand bestimmt werde.

In seinem Video verspricht Allawi, die Korruption im Land zu bekämpfen und ein Datum für Neuwahlen festzulegen. Er sicherte zu, die Demonstrierenden zu schützen, die seit Monaten gegen Missstände und Korruption protestieren.

"Ich bitte Sie, die Proteste fortzusetzen"

"Ohne Ihre Entbehrungen und Ihren Mut hätte es in diesem Land keinen Wandel gegeben", sagte er. "Ich habe Vertrauen in Sie und bitte Sie, die Proteste fortzusetzen." Er werde jene zu Verantwortung ziehen, die Schuld am Tod zahlreicher Demonstrierender seien.

Es wird erwartet, dass das Parlament bei seiner nächsten Sitzung über Allawis Kandidatur abstimmt. Danach hat er 30 Tage Zeit, ein Regierungsprogramm zu formulieren und die Minister für sein Kabinett auszuwählen.

Der Irak steckt in einer schweren Krise. Es gibt seit Monaten gewaltsame Proteste, und das Land droht, in den Konflikt zwischen Iran und den USA hineingezogen zu werden.



Hunderte Menschen starben

Die Massendemonstrationen gegen die politische Elite hatten im vergangenen Oktober begonnen. Seitdem gehen regelmäßig Menschen in Bagdad und im Süden des Iraks auf die Straße. Im November reichte Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi seinen Rücktritt ein.

Bei den Protesten starben nach Angaben der halbstaatlichen irakischen Menschenrechtsorganisation mehr als 460 Menschen. Insgesamt sollen mehr als 20.000 Demonstrierende verletzt worden seien. Menschenrechtler werfen den Sicherheitskräften vor, unverhältnismäßig brutal mit den Protestierenden umzugehen.