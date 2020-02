In Khomein, südwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran, bedrucken junge Männer und Frauen Flaggen von Hand und hängen sie zum Trocknen auf. Es sind vor allem US-amerikanische und israelische Flaggen, die in dieser Fabrik hergestellt werden. Später tauchen die bedruckten Stoffe auf regierungsnahen Demonstrationen auf, wo sie in Brand gesteckt werden.