Hassan Ruhani ließ seinem Zorn freien Lauf. "Bitte erzählt dem Volk nicht, es gebe 17.000, 1.700 oder 17 Kandidaten für jeden Parlamentssitz, wenn die alle aus einer einzigen Fraktion stammen", polterte der iranische Präsident auf einer live im Staatsfernsehen übertragenen Kabinettsitzung. "Dies ist keine echte Wahl. Dies ist wie ein Laden, der einen einzigen Artikel feilbietet und davon 2.000 Stück." Das Volk wolle politische Vielfalt: "Also erlaubt sämtlichen Parteien, bei diesen Wahlen anzutreten." Das Land könne nicht nur von einer einzigen Gruppierung geführt werden: "Die Nation gehört allen."

Was den 71-jährigen Regierungschef so aufbrachte, war das rigorose Vorgehen des ultraorthodoxen Wächterrats. Vor der Parlamentswahl am Freitag disqualifizierte das allmächtige Altherrengremium rund 7.300 der 14.400 Kandidatinnen und Kandidaten, darunter auch 90 Mitglieder der ausgehenden 290-köpfigen Volksvertretung. Mit dieser selbst für iranische Verhältnisse beispiellosen Intervention ist die Wahl bereits entschieden, bevor überhaupt ein Wähler oder eine Wählerin die Stimme abgeben konnte. Fast alle Reformer wurden ausgebootet. In dem ausgesiebten Kandidatenfeld sind Hardliner und Ultrakonservative praktisch unter sich. Daran wird auch das symbolische Aufbegehren von Ruhanis Kabinett nichts mehr ändern, das demonstrativ einen Gesetzentwurf ins Parlament einbrachte, der in Zukunft die Rechte des Wächterrats per Referendum beschneiden soll.

Die Antwort des Obersten Revolutionsführers Ali Chamenei ließ nicht lange auf sich warten. Die iranische Parlamentswahl sei eine der vorbildlichsten auf der ganzen Welt, belehrte er den aufmüpfigen Ruhani, ohne ihn direkt beim Namen zu nennen. "Wer lügt und behauptet, diese Wahl sei manipuliert und keine echte Wahl, der entmutigt die Bevölkerung." Ausdrücklich nahm Chamenei den Wächterrat in Schutz. Dieser sei ein "vertrauenswürdiges Gremium", dem niemand vorwerfen könne, parteiisch zu sein.

Aufruhr im Inneren

Noch 2016 hatte Hassan Ruhani, vom Volk nach dem Abschluss des Atomvertrags als Hoffnungsträger gefeiert, den Reformern im Parlament zu einer knappen Mehrheit verholfen. Doch seitdem ist viel passiert, das die Moderaten immer stärker in die Defensive brachte. Der erhoffte Wirtschaftsaufschwung blieb aus. Donald Trump stieg aus dem Atomvertrag aus und erließ harte Sanktionen, die der iranischen Volkswirtschaft immer stärker schaden. Anfang des Jahres, nachdem die Amerikaner in Bagdad den populären Topgeneral Kassem Soleimani töteten, standen die beiden verfeindeten Nationen sogar am Rande eines Krieges. Nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine kurz nach dem Start in Teheran ließ die Führung der Revolutionären Garden selbst die eigene Regierung drei Tage lang im Unklaren, bevor sie das tödliche Versagen zugab.

Im Inneren erlebte die Islamische Republik, die vergangene Woche ihren 41. Jahrestag feierte, 2018 und 2019 das bisher größte Aufbegehren der Bevölkerung seit ihrem Bestehen. Quer durch das Land revoltierten Hunderttausende gegen Armut und Arbeitslosigkeit, gegen Zwang und Zensur sowie gegen die undurchsichtigen Ausgaben für die Revolutionären Garden und deren verbündete schiitische Milizen im Irak, in Syrien und im Libanon. Etwa die Hälfte der 83 Millionen Iranerinnen und Iraner lebt in Armut. 2019 schrumpfte die Wirtschaft um zehn Prozent. Die Inflation ist nicht mehr zu bändigen, die heimische Währung praktisch kollabiert.

Während der Unruhen zündete der Mob Tankstellen an und verwüstete Bankgebäude – in den Straßen herrschten Szenen wie in einem Bürgerkrieg. Sechs Tage lang kappten die klerikalen Machthaber das Internet und verwandelten ihre Nation in eine Blackbox. Fast nichts drang nach draußen von der rasenden Brutalität, mit der die Schläger des Regimes gegen die meist jungen Demonstranten vorgingen. Wahrscheinlich starben bis zu 1.500 Protestierende durch Kugeln der Revolutionären Garden. Mehr als 7.000 wurden verhaftet.

"Ich gehe nicht, es ist sinnlos"

Auch vor der Parlamentswahl gingen die Repressionen weiter. Der Geheimdienst der Revolutionswächter, die wie ein Staat im Staat agieren, nahm zahlreiche Aktivisten, Journalisten und Blogger fest, durchsuchte ihre Wohnungen und beschlagnahmte Computer und Smartphones. Mehreren Journalisten wurde nach Informationen des Zentrums für Menschenrechte im Iran mit Gefängnis gedroht. Jede Äußerung in den sozialen Medien, die den Ansichten des Revolutionsführers widerspreche, werde als Gefährdung der nationalen Sicherheit gewertet, deklamierten die Verhörbeamten. Auf dem Index für Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen rangiert die Islamische Republik ganz hinten auf dem 170. von 180 Plätzen, im Umfeld von Saudi-Arabien, Nordkorea, Eritrea und Syrien.

Angesichts der massiven Manipulationen der Kandidatenlisten machen sich im Volk Zynismus und Apathie breit. Anders als vor vier Jahren, als rund 60 Prozent der Wahlberechtigten abstimmten, wollen diesmal viele Iranerinnen und Iraner zu Hause bleiben. "Ich gehe nicht, es ist sinnlos", beschrieb einer der Händler im Basar von Teheran die allgemeine Stimmung. Die Reformgegner dagegen frohlocken. Ihnen dürfte eine geringe Wahlbeteiligung zu einem deutlichen Sieg verhelfen. Der Atomvertrag wäre dann endgültig erledigt, gleichzeitig aber wäre an eine wirtschaftliche Besserung auf Jahre nicht mehr zu denken. Wie die frustrierte Bevölkerung auf diese Machtmanöver der Hardliner reagiert, werden die kommenden Monate zeigen. Vordenker der Reformer wie Said Hajjarian plädieren daher dafür, die aussichtslose Parlamentswahl ganz fahren zu lassen und sich stattdessen auf die Präsidentschaftswahl im Juni 2021 zu konzentrieren.