Bei der Parlamentswahl in Irland könnte an diesem Samstag die republikanische Oppositionspartei Sinn Féin stärkste Kraft werden. In Umfragen hatte der einstige politische Arm der IRA zuletzt 25 Prozent erreicht, bei der letzten Wahl fürs Unterhaus 2016 stimmten 14 Prozent der Iren für Sinn Fein. Zur Abstimmung sind drei Millionen Wahlberechtigte aufgerufen. Andere Parteien hatten zuvor eine gemeinsame Regierung mit Sinn Féin ausgeschlossen.

Sinn Féins neue Parteichefin Mary Lou McDonald hat die Partei den Umfragen zufolge besonders für junge Wähler attraktiv gemacht, die sich mehr für bezahlbaren Wohnraum als für eine Vereinigung von Irland mit dem britischen Nordirland interessieren. McDonald hatte 2018 Parteichef Gerry Adams abgelöst, der sich nach 30 Jahren von dem Posten zurückgezogen hatte.



Ministerpräsident Leo Varadkar von der liberal-konservativen Fine Gael hatte Mitte Januar eine Neuwahl angesetzt. Regulär hätte die Parlamentswahl erst 2021 angestanden. Der Premierminister begründete die Entscheidung auch mit dem Brexit, er will mit einer vorgezogenen Wahl aber wohl zugleich einem Bruch seiner Minderheitsregierung zuvorkommen. Das Bündnis drohte wegen eines angekündigten Misstrauensvotums gegen Gesundheitsminister Simon Harris (Fine Gael) zu brechen.



Fine Gael regiert seit 2016 mit Unterstützung des Koalitionspartners Fianna Fail. Das auf drei Jahre angelegte Bündnis sollte eigentlich schon beendet sein, wurde aber wegen der Unsicherheiten rund um den Brexit verlängert. Fine Gael lag in den Umfragen vor der Wahl mit 20 Prozent an dritter Position, die Oppositionspartei Fianna Fail kam auf 23 Prozent.

Sinn Féin strebt ein vereintes Irland mit Nordirland an. Es ist die einzige Partei, die sowohl in der Republik Irland als auch in Nordirland über Sitze im Unterhaus verfügt. Die Partei stand jedoch schon früher in Meinungsumfragen vor Wahlen gut da und schnitt dann unterdurchschnittlich ab. Erste Nachwahlbefragungen werden nach Schließung der Wahllokale um 23 Uhr veröffentlicht. Die Auszählung der Stimmen beginnt in Irland erst am Sonntagmorgen.