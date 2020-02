Eineinhalb Wochen vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Ausbau zweier jüdischer Viertel in Ostjerusalem angekündigt. Insgesamt sollen demnach 5.200 Wohnungen für jüdische Bewohner entstehen. Außerdem sollten 1.000 Wohnungen in dem arabischen Viertel Beit Safafa gebaut werden. "Wir werden das Givat-Hamatos-Viertel bauen", sagte Netanjahu. Dies sei "trotz starken internationalen Widerstandes" durchgesetzt worden.

Die israelische Friedensorganisation Peace Now kritisierte die Pläne. "Der Bau in Givat Hamatos ist ein harter Schlag für die Zwei-Staaten-Lösung", twitterte die Organisation. Sollten die Wohnungen gebaut werden, sei es nicht mehr möglich, Bethlehem im südlichen Westjordanland und Ostjerusalem miteinander zu verbinden.

Im von Israel besetzten Westjordanland und Ostjerusalem leben derzeit mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Vereinten Nationen stufen die Siedlungen als völkerrechtswidrig ein. Im Nahostplan von US-Präsident Donald Trump wird hingegen die Anerkennung aller bestehenden israelischen Siedlungen im Westjordanland in Aussicht gestellt.

Israel hat 1967 während des Sechstagekrieges unter anderem das Westjordanland und Ostjerusalem erobert. Die Palästinenser wollen auf dem Gebiet einen unabhängigen Staat Palästina mit Ostjerusalem als Hauptstadt errichten.

Am 2. März findet in Israel die dritte vorgezogene Parlamentswahl innerhalb eines Jahres statt. Sowohl Netanjahu als auch sein Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß waren bisher bei der Regierungsbildung gescheitert.