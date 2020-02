Wenigstens eine gute Nachricht gab es am Dienstag für Italien im Kampf gegen das Coronavirus. Nach einem Krisentreffen mit seinen Kollegen aus den Anrainerstaaten Frankreich, Schweiz, Österreich sowie Deutschland und Kroatien verkündete Gesundheitsminister Roberto Speranza am Abend in Rom, die Grenzen des Landes blieben offen, ihre Schließung "wäre ein Fehler und unverhältnismäßig". Auch die Nachbarn Italiens hätten nicht vor, sich abzuriegeln, folglich bleibe auch das Schengenabkommen in Kraft.

Die Zahl der Infizierten in Italien liegt bei nunmehr über 300. Zehn Tote sind bisher zu verzeichnen. In Rom folgt eine Krisensitzung auf die andere. Und wenn er nicht gerade Notfallmaßnahmen diskutiert, wiegelt Ministerpräsident Giuseppe Conte ab. "Italien ist ein sicheres Land", ließ er am Dienstag vernehmen, "womöglich sicherer als andere Länder."

Auch Attilio Fontana, Regionalgouverneur der Lombardei, schlug aus Mailand ähnliche Töne an und versuchte ebenso die Bürger zu beruhigen. Bloß "ein bisschen stärker als eine normale Virusgruppe" sei Covid-19, verkündet Fontana, nachdem er ganz so wie seine Kollegen aus den anderen Regionen Norditaliens das öffentliche Leben weitgehend stillgelegt hat.

Entschlossen gegen die Gefahr der weiteren Ausbreitung reagieren – ohne doch in Überreaktionen zu verfallen, ohne Panik in der Bevölkerung zu schüren: An diesem schwierigen Spagat versuchen sich derzeit die nationale ebenso wie die Regionalregierungen Italiens.

Covid-19 - Coronavirus breitet sich in Europa weiter aus Erstmals wurden in Kroatien und dem Festland Spaniens der neuartige Coronavirus registriert. In Teneriffa befinden sich aktuell rund 1.000 Hotelgäste in Quarantäne. © Foto: Borja Suarez/Reuters

Neue Fälle in der Toskana und Ligurien

Einfach ist das schon deshalb nicht, weil das Virus sich auch geografisch weiter ausbreitet, meist weil Norditaliener aus den Kerngebieten der Infektion sich auf die Reise gemacht haben. Erste Fälle werden jetzt aus Palermo gemeldet. Dort wurden die Gäste eines ganzen Hotels vorläufig unter Quarantäne gestellt. Erste Fälle werden jetzt auch aus der Toskana und Ligurien bekannt.

Einfach ist es auch deshalb nicht, weil ganz Italien am Sonntag in den TV-Nachrichten die Bilder aus Mailand zu sehen bekam. Bilder von Supermärkten, die einem wahren Kundenansturm ausgesetzt waren, in denen am Ende die Regale leergeräumt waren, in denen Kunden Großvorräte von Pasta und Mineralwasser in ihre Wagen packten. Selbst in Rom berichteten die Supermärkte in der Folge am Montag von deutlich gestiegenen Umsätzen, auch wenn es von den Behörden hieß, "wir sind doch nicht in einem Nuklearkrieg". Die Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte blieben selbstverständlich geöffnet, so wie sie auch in den kleinen, abgeriegelten roten Zonen in der Lombardei und im Veneto mit insgesamt 50.000 Einwohnern geöffnet seien.

Doch die Einschnitte ins öffentliche Leben in sämtlichen Nordregionen sind allzu offenkundig, um die beruhigende Botschaft glaubhaft erscheinen zu lassen. Noch das Geringste ist es wohl, dass jetzt erst einmal in der Lombardei, im Veneto, in der Emilia-Romagna die Führerscheinprüfungen ausgesetzt sind, dass die Stadtpolizei von Turin auf Trunkenheitskontrollen verzichten will, um zu engen Kontakt mit der Kundschaft zu vermeiden.