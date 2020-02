Zum ersten Mal seit Beginn des bewaffneten Konflikts im Jemen haben sich die Konfliktparteien auf einen Austausch einer großen Zahl Gefangener ihrer Gefangenen geeinigt. Vertreter der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung des Jemen trafen sich dafür mit Vertretern der Huthi-Rebellen zu Gesprächen. Die beiden Seiten hätten sich in Jordanien auf einen umfassenden Austausch geeinigt, teilte der UN-Jemenbeauftragte Martin Griffiths mit. Die Namenslisten dafür sollten "unmittelbar" folgen.

Die international anerkannte Regierung im Jemen und die schiitischen Huthi-Rebellen hatten sich bereits bei ihren Friedensverhandlungen 2018 in Schweden unter Vermittlung der Vereinten Nationen grundsätzlich auf den Austausch ihrer 15.000 Gefangenen geeinigt. Bisher kam es jedoch nur zu sporadischen Austauschen von einigen hundert Gefangenen. UNO und IKRK erklärten, die jüngste Vereinbarung sei eine wichtige Etappe zur Umsetzung des Stockholmer Abkommens.

Wie viele Gefangene von der neuen Einigung betroffen sind, war zunächst unklar. Huthi-Sprecher Mohammed Abdel Salam schrieb auf Twitter, die Rebellen wollten 1.400 Gefangene freilassen, darunter Saudi-Araber und Sudanesen, die auf der Seite der Regierung kämpfen.

Zuletzt waren im November etwa 130 jemenitische Huthi-Rebellen in ihr Heimatland zurückgekehrt. Der Austausch galt als Hoffnungszeichen, den jahrelangen Bürgerkrieg in dem Land lösen zu können. Am Wochenende wurden jedoch erneut 31 Zivilisten bei saudiarabischen Luftangriffen in der jemenitischen Provinz al-Dschauf getötet. Diese waren offenbar die Vergeltung für den Abschuss eines saudiarabischen Kampfflugzeugs, den die Huthi-Rebellen für sich reklamierten.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den Truppen des faktisch entmachteten Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi, der von der arabischen Militärallianz und sunnitischen Milizen unterstützt wird, und den schiitischen Huthi-Milizen, hinter denen der Iran steht. Zehntausende Menschen sind in dem Konflikt bisher getötet worden. Im vergangenen September hatte der Konflikt für Aufmerksamkeit gesorgt, als sich Huthi-Kämpfer zu den Drohnenanschlägen auf Ölförderanlagen in Saudi-Arabien bekannt hatten.



Die UN sehen im Jemen die schlimmste humanitäre Krise weltweit, bei den meisten Kriegsopfern handelt es sich laut Nichtregierungsorganisationen um Zivilisten. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Unter anderem aufgrund einer Seeblockade herrscht in großen Teilen der Bevölkerung Hunger. Zusätzlich verursachten die andauernden Probleme mit der Wasser- und Medikamentenversorgung eine Dengue-Epidemie, zahlreiche Menschen haben sich mit der gefährlichen Fieberkrankheit angesteckt.