Nach mehr als einem Jahr haben die spanische und die katalanische Führung erstmals wieder Gespräche aufgenommen. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sprach in Barcelona mit Regionalpräsident Quim Torra über die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region. "Was ich vorschlage, ist ein Neustart", sagte Sánchez. "Den Dialog dort aufzunehmen, wo sich unsere Wege trennten." Das Gespräch mit Torra sei "respektvoll" gewesen.

Bei dem Treffen sollte es um politische Lösungen für den Konflikt gehen. Berichten zufolge wollte Sánchez den Katalaninnen und Katalanen dabei unter anderem ein regelmäßiges Dialogforum, mehr Kooperation zwischen Region und Zentralstaat sowie ein autonomes Finanzsystem anbieten.

Torra hatte vor dem Treffen mit Sánchez gesagt, er würde auf die Abhaltung einer legalen Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens bestehen. Die spanische Regierung lehnt das mit der Begründung ab, ein solches Referendum würde gegen die spanische Verfassung verstoßen.

Sánchez hatte im Januar der größten katalanischen Partei ERC zugesagt, innerhalb kurzer Zeit einen Dialog mit der abtrünnigen Region anzustoßen. Als Gegenleistung hatte die Partei sich bei der entscheidenden Parlamentsabstimmung über Sánchez' Wahl enthalten und ihm so am 7. Januar ins Amt verholfen. Mittlerweile ist es aber zu einem Bruch zwischen Torras Partei JuntsxCat und der ERC gekommen. Torra kündigte daraufhin Ende Januar eine Neuwahl an.

Ausgangspunkt des Konfliktes zwischen Katalonien und der spanischen Regierung war ein illegales Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017. Laut Regionalregierung stimmte eine Mehrheit der Katalanen für die Unabhängigkeit, allerdings lässt sich das Wahlergebnis wegen der teils chaotischen Situation bei der Stimmabgabe nicht nachprüfen. Das oberste Gericht in Madrid hat neun der zwölf angeklagten katalanischen Separatistenführer wegen Aufruhrs schuldig gesprochen. Sie wurden zu Gefängnisstrafen zwischen neun und dreizehn Jahren verurteilt. Torra und seine Mitstreiter fordern deren Begnadigung. Die spanische Regierung lehnt dies ab.