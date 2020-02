Die Lage in Idlib ist katastrophal. In der letzten von Rebellen kontrollierten Provinz im Nordwesten Syriens sind mehr als 900.000 Menschen auf der Flucht, vor allem Frauen und Kinder. In den Ortschaften nahe der türkischen Grenze suchen sie Schutz vor den Bomben und den vorrückenden Soldaten und Milizen des syrischen Regimes von Baschar al-Assad und seiner russischen und iranischen Unterstützer. Die Grenze zur Türkei ist geschlossen. Unabhängige Journalisten können nicht mehr aus der Region berichten.



ZEIT ONLINE hat vergangene Woche ein Protokoll mit dem Arzt Sameeh Qaddour veröffentlicht, der in einem Krankenhaus im Norden von Idlib als Anästhesist arbeitet. Darin berichtet Qaddour von den Hunderttausenden Menschen, die bei Minusgraden und ohne Schutz im Freien ausharren. Die Autorin und Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor, als Tochter syrischer Einwanderer in Westfalen geboren, las den Text und entschied, öffentlich zu machen, dass der Arzt ihr Cousin ist und noch weitere Familienmitglieder in Idlib leben. Kaddor startete eine Spendenaktion, um den Vertriebenen zu helfen.

ZEIT ONLINE: Frau Kaddor, wie ging es Ihnen, als Sie das Protokoll von Sameeh lasen?



Lamya Kaddor: Alles, was mit Syrien zu tun hat, hat mit meiner Familie zu tun. Der Bericht von Sameeh zeigt mir, wie wichtig es ist, sich für die Menschen in Syrien einzusetzen.

ZEIT ONLINE: Nicht nur Sameeh lebt in der Provinz Idlib, sondern noch weitere Familienmitglieder. Was berichten sie?

Kaddor: Sie sagen, dass jeden Tag Zehntausende Menschen in ihre Region fliehen. Das Dorf Atmeh, wo meine Familie herkommt, hatte ursprünglich etwa 3.000 Einwohner. Mittlerweile sind dort Schätzungen zufolge rund eine Million Menschen. Viele Familien sitzen Tag und Nacht eng aneinandergerückt unter den Olivenbäumen. Sie haben sich Decken über die Schultern gelegt, sie bibbern vor Kälte und sind ausgehungert. Einige holzen die Olivenbäume ab, um sich mit dem Brennholz etwas zu wärmen. Es gibt keine Zelte mehr zu kaufen. Immer wieder erfrieren Kinder, einige sind verhungert. Die Menschen können nicht weiter in die Türkei fliehen, denn da ist die Grenze. Weiter im Osten ist das türkische Militär, vom Westen und Süden her rückt das syrische Militär vor. Die Menschen sind eingekesselt.



Lamya Kaddor wurde 1978 als Tochter syrischer Einwanderer in Westfalen geboren. Sie ist Islamwissenschaftlerin, Publizistin und eine Pionierin der islamischen Religionspädagogik in Deutschland. Kaddor ist Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes, der für eine dogmenfreie Auslegung religiöser Schriften wie des Korans wirbt. Für ihre Bemühungen um einen interreligiösen Dialog und einen liberalen Islam wurde Kaddor mehrfach ausgezeichnet, 2011 erhielt sie von der Bundesregierung die Integrationsmedaille. © Dominik Asbach

ZEIT ONLINE: Wie versucht Ihre Familie, den Menschen zu helfen?

Kaddor: Mein Onkel sagte mir, dass sie gerade sechs Kilo Kohle gekauft hätten. Die wollen sie an vertriebene Familien spenden, damit sie heizen und sich etwas wärmen können. Ein Cousin von mir hat vor einiger Zeit angefangen, ein Haus zu bauen. Der Bau ruht gerade, und er hat dort vertriebene Familien untergebracht, in drei Räumen sind 30 Menschen. Es ist ein Rohbau, die Fenster und Türen sind offen und im Moment herrschen in Syrien Minusgrade. Aber die Menschen sagen, es sei besser als nichts. Auch andere Bewohner nehmen vertriebene Familien auf. Das machen sie schon seit Jahren so.

ZEIT ONLINE: Wie war die Lage in Idlib in den vergangenen Jahren?

Kaddor: Es war immer sehr angespannt, aber es gab wenigstens noch Hilfslieferungen. Jetzt gibt es kaum noch etwas. Meine Familie ist versorgt, alle haben eine Arbeit, es ging ihnen immer halbwegs gut. Deswegen haben sie immer jenen geholfen, denen es schlechter ging. Aber selbst sie sagen jetzt, dass sie das nicht mehr schaffen können. Es sind zu viele, die Hilfe brauchen.

ZEIT ONLINE: Die Menschen fliehen in diesen nördlichen Teil der Provinz Idlib, nah an die türkische Grenze, weil sie sich dort noch sicher fühlen.

Kaddor: Die Menschen lebten bislang in Angst vor islamistischen Milizen, die zwar irgendwann die politische Kontrolle übernahmen, doch die normale Bevölkerung weitgehend in Ruhe ließen, jedenfalls wenn sie die Milizen nicht offen bekämpften. Doch dieses empfundene relative Sicherheitsgefühl schwindet jetzt mit jedem Tag. Die Menschen dort wissen – und ich mittlerweile auch –, dass das Assad-Regime immer weiter vorrücken und auch dort einmarschieren wird. Sie fragen sich, was das Regime dann mit den Hunderttausenden Menschen tun wird. Wird Assad sie alle umbringen lassen? Was wird er mit den vielen Kindern und mit den Helfern machen, wenn er sie alle als Terroristen ansieht? Das klingt nach einem Horrorszenario, aber diese Fragen sind völlig berechtigt.

ZEIT ONLINE: Sind in der Region noch Hilfsorganisationen tätig?

Kaddor: Es gibt noch ein, zwei kleine Organisationen, die versuchen, zu helfen, etwa mit Suppenküchen. Aber es ist unmöglich, diese Masse an Menschen zu versorgen. Hinzu kommt, dass die Spendenbereitschaft für die Syrer in Deutschland stark nachgelassen hat. In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Krieg in Syrien längst vorbei, das Land angeblich wieder sicher. Die Hilfe für die Syrer ist immer weniger geworden. Es ist auch nicht ungefährlich, Hilfe vor Ort zu leisten. Die meisten Hilfsorganisationen können die Namen ihrer Mitarbeiter nicht veröffentlichen, weil sie das in Gefahr bringen würde; das Regime stuft Helfer als politische Gegner ein.



ZEIT ONLINE: Sie haben lange überlegt, ob Sie öffentlich machen sollten, dass Ihre Familie in Idlib ist. Was hat Sie dazu bewegt, eine Spendenaktion zu starten?

Kaddor: Es sind vor allem persönliche Gründe. Meine Eltern sind in den Siebzigern nach Deutschland eingewandert. Als mein Vater Rentner war, wollte er nach Syrien zurück. Er ist eine Zeit lang zwischen Deutschland und Syrien gependelt, auch während des Krieges, um Verwandte zu besuchen, denen es schlecht ging. Vor fünf Jahren wurde er in Idlib von einem Bombensplitter getroffen. Ein Bein musste amputiert werden, das zweite Bein war zertrümmert. Bis dahin war der Krieg für mich nichts, womit ich mich näher auseinandersetzen musste. Das hatte sich damit geändert. Wir haben meinen Vater nach Deutschland geholt, wo er operiert wurde. Als es ihm besser ging, reiste er zurück nach Syrien, um nach den Verwandten zu schauen. Uns als Familie fiel es schwer, das zu akzeptieren, aber wir konnten seine Sehnsucht nach der Heimat verstehen. Im vergangenen November wurde er von einer kriminellen Bande ausgeraubt und ermordet. Hätte es diesen Krieg nicht gegeben, wäre er weder vermutlich verwundet noch ermordet worden. Es ist sehr bitter für uns. Ausschlaggebend war aber letztlich, dass mich ein anderer Cousin alarmiert hat, Geld zu sammeln, um den Vertriebenen in Atmeh zu helfen.