Deutschlands Außenminister Heiko Maas pochte am Montag erneut auf einen Beitrag der EU bei der Überwachung des Waffenembargos und setze sich damit beim EU-Außenministertreffen in Brüssel durch. Man habe sich auf eine Marinemission geeinigt, "die sich an den Routen derjenigen orientiert, die Waffen nach Libyen bringen, also im östlichen Mittelmeer", erklärte er. Konkrete Einzelheiten jedoch nannte Maas nicht. Ohne eine robuste Kontrolle des verdächtigen Schiffsverkehrs durch Nato-Kriegsschiffe auf dem Mittelmeer wird sich der tödliche Nachschub aber nicht reduzieren lassen.



Noch schwieriger zu kontrollieren sind die Lieferungen auf dem Land- und auf dem Luftweg, über die bisher ein Großteil des Kriegsgerätes ins Land kommt. Die Grenze zwischen Ägypten und Libyen ist sehr schwer zu überwachen. Die Türkei, Russland und die Golfstaaten schickten in den vergangenen vier Wochen mehrere Dutzend Cargo-Flugzeuge. Wenn sich Europa nicht darauf einigen könne, das Waffenembargos, falls nötig, auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen, "laufen wir Gefahr, irrelevant zu werden", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einem Memo. Dann würden weiterhin andere die Entwicklung in Libyen bestimmen und zwar "in einer Weise, die nicht unsere Interessen berücksichtigt".