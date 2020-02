Österreich hat vorgeschlagen, EU-Grenzschützer nach Libyen zu schicken, um das UN-Waffenembargo gegen das Land zu überwachen. Österreich unterstütze zwar auch den Vorschlag, die Luftraumüberwachung auszuweiten, sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg der Zeitung Welt. Dies könne jedoch nur der erste Schritt sein. "Vorbehaltlich der Zustimmung der Libyer könnten EU-Grenzbeamte die Durchsetzung des Waffenembargos vor Ort unterstützen", fügte er hinzu.

Österreich wäre Schallenberg zufolge bereit, sich an einer solchen Mission zu beteiligen. Der Minister bekräftigte zudem, dass seine Regierung weiterhin dagegen ist, das Waffenembargo auf dem Mittelmeer durch EU-Schiffe zu kontrollieren. "Es ist ein Faktum, dass die Waffenlieferungen nach Libyen hauptsächlich über dem Luft- und Landweg erfolgen." Libyens Außenminister habe ihm bei einem Treffen vor wenigen Tagen in Wien bestätigt, "dass eine maritime Mission für die Kontrolle des Waffenembargos ungeeignet ist", sagte Schallenberg.

Die EU-Außenminister beraten am heutigen Montag über ihr weiteres Vorgehen im Libyen-Konflikt. Dabei geht es um die Frage, ob die EU-Marinemission "Sophia" im Mittelmeer das jüngst bekräftigte Waffenembargo gegen das Land stärker überwacht. Österreich und Ungarn blockieren bisher den Einsatz von Schiffen, weil sie davon ausgehen, dass diese wieder aus Seenot gerettete Flüchtlinge nach Europa bringen. Auf dem Treffen soll laut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auch über die Möglichkeit einer Luftraumüberwachung diskutiert werden.

"Einzig erfolgversprechende Weg, den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden"

Bereits am Vortag hatten sich die Teilnehmerstaaten der Berliner Libyen-Konferenz noch einmal dazu bekannt, die Einmischung in den Konflikt beenden zu wollen. Bei einem Außenministertreffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bekräftigten die zwölf vertretenen Länder und drei internationalen Organisationen vor allem das Ziel, das seit 2011 bestehende UN-Waffenembargo vollständig umzusetzen.

Bundesaußenminister Heiko Maas hält den eingeschlagenen Weg für den einzig erfolgversprechenden, den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden. "Wir wissen, dass das keine einfache Aufgabe wird", sagte er. Der SPD-Politiker verwies aber auch darauf, dass sich vor wenigen Tagen der UN-Sicherheitsrat hinter die Beschlüsse gestellt habe. Die Vereinten Nationen beklagen, dass mehrere Teilnehmerstaaten des Libyen-Gipfels mit der Entsendung von Kämpfern und der Lieferung von Waffen gegen das Gipfeldokument verstoßen haben.

In Libyen war 2011 nach Sturz und Tötung des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch ist international anerkannt, hält aber nur kleine Gebiete um die Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes. Gegen ihn kämpft General Chalifa Haftar mit Verbündeten, die weite Teile des ölreichen Landes beherrschen. Libyen ist ein wichtiges Transitland für Migranten auf dem Weg nach Europa.